Расследования 13.02.2020 13:50
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13.02.2020 13:50
Бывший главный государственный инспектор территориального отдела государственного автодорожного надзора по Волгоградской области Юлия Кущёва за получение взятки в 20 тысяч рублей от перевозчика приговорена к штрафу в размере 100 тысяч рублей. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня пресс-секретарь Волгоградского областного суда Екатерина Вальковская, осужденная также лишена права занимать должности в органах государственной власти сроком на 2 года. Вместе с ней приговор выслушал и индивидуальный предприниматель Вадим Бондаренко, который давал взятку. Ему назначено условное лишение свободы на год со штрафом в 200 тысяч рублей.
Следствием и судом установлено, что в мае 2019 года индивидуальный предприниматель Бондаренко, осуществляющий деятельность в сфере пассажирских перевозок, предложил Кущёвой за ежемесячное вознаграждение в размере 10 тысяч рублей оказывать ему общее покровительство и попустительство по службе.
Фактически предприниматель просил не применять к нему меры ответственности в случае выявления нарушений, совершенных им при осуществлении пассажирских перевозок. Кущёва согласилась на предложение коммерсанта.
Всего с мая по сентябрь 2019 года она получила от перевозчика в качестве взятки 20 тысяч рублей. Обоих задержали 4 сентября во время передачи очередной части денежного вознаграждения в размере 20 тысяч рублей.
Расследование и оперативное сопровождение уголовного дела осуществлялось сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области и ГУ МВД России по Волгоградской области.
Приговор вступил в законную силу.
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