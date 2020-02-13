Политика 13.02.2020 13:35
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13.02.2020 13:35
Увидеть общую картину исполнения нацпроектов на всех уровнях рассчитывают в кабинете министров при помощи системы мониторинга. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ТАСС, о необходимости создания единой системы мониторинга реализации национальных проектов премьер-министр Михаил Мишустин заявил на прошедшем недавно заседании Совета при президенте России по стратегическому развитию и нацпроектам. Между тем, в Волгоградской области уже несколько месяцев налажен серьезный контроль за исполнением программ в рамках национальных проектов. «Губернатор Андрей Бочаров еще в сентябре 2019 года настоял на создании в Волгоградской областной Думе специальной комиссии, которая в том числе занимается и мониторингом реализации национальных проектов. Этот тот самый случай, когда инициатива снизу от Волгоградской области даже опередила принятое на федеральном уровне решение. Волгоградская область не только готова к подобному мониторингу, но уже давно его проводит. И можно утверждать, что наш регион одним из первых будет встроен в эту федеральную систему. Как председатель этой комиссии, могу смело утверждать, что на уровне отдельно взятого региона эта система уже отработана», - отметил в комментарии ИА «Высота 102» председатель комиссии областной думы по вопросам реализации национальных проектов и приоритетных проектов развития Волгоградской области Олег Савченко.
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