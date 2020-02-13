



Следователи полиции завершили расследование уголовного дела в отношении 28-летней женщины, которая оставила коляску с новорожденной дочерью на улице в Волгограде и скрылась. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, за оставление ребенка в опасности женщине грозит год лишения свободы.





Свою вину она признает. Женщина рассказала следователям, что решила оставить дочь у детской поликлиники, так как ей нужно было срочно уехать.

Напомним, ЧП произошло 16 сентября 2019 года. Волгоградка, находясь у детской поликлиники на пр. Жукова, оставила у входа коляску со своей новорожденной дочерью, после скрылась. Младенца обнаружили случайные прохожие, которые сообщили о находке в полицию и медикам.

Личность матери установили по записи камер видеонаблюдения. Как выяснилось, женщина ранее уже была неоднократно судима. Ее задержали в Калачевском районе Волгоградской области.



