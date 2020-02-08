



Экс-депутат Волгоградской городской думы Евгений Глазков экстрадирован в Россию компетентными органами Королевства Швеция, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Генеральную прокуратуру. По информации надзорного ведомства, в сопровождении сотрудников ФСИН России и российского бюро Интерпола Евгений Глазков доставлен в Москву. То, что объявленный в розыск Глазков, находится в Швеции, было установлено, еще в марте 2019 года. Запрос о выдаче был удовлетворен в начале текущего года. Глазков проходит по громкому делу о многомиллионной афере с автостраховками. В этом же преступлении обвиняются бывшие коллеги Глазкова по городской думе Волгограда – Евгений Щур, Алексей Зверев и Федор Литвиненко. Они сейчас заканчивают ознакомление с многочисленными томами своего уголовного дела.

По версии следствия, в период с 2015 по 2016 годы в Волгоградской области действовало преступное сообщество, созданное для совершения преступлений, связанных с хищением денежных средств страховых компаний, в состав которого в качестве руководителя одного из структурных подразделений входил Глазков.



Членами преступного сообщества были созданы и использовались компании, деятельностью которых являлось взыскание страховых возмещений со страховых компаний. С лицами, являющимися потерпевшими в дорожно-транспортных происшествиях, заключались договоры уступки права требования, в том числе по фиктивным извещениям о ДТП.

С целью получения высокой прибыли экс-депутаты привлекли подконтрольных индивидуальных предпринимателей, которые проводили экспертизы стоимости восстановительного ремонта автомобилей и оказывали юридические услуги. При этом, стоимость одного экспертного исследования составляла около 700 рублей, в то время как в суд подавались поддельные документы о стоимости экспертизы в размере, в десятки раз превышающем реальные затраты, понесенные на ее проведение. Таким же образом предоставлялись в суд документы о взыскании со страховых компаний расходов за оказание юридических услуг в завышенном размере.

Как считают следователи, Глазковым совместно с коллегами по преступному сообществу похищены денежные средства у крупнейших страховых компаний на общую сумму свыше 47 млн. рублей.

Кроме того, в период с июня по июль 2016 года организаторы преступного сообщества, в которое входил Глазков, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению похищенными денежными средствами, легализовали преступных доход на общую сумму 2,4 млн. рублей.

Евгений Глазков обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 210, ч. 4 ст. 159.5, ч. 4 ст. 159, п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ.

В 2013 году гарнизонный суд осудил Глазкова на 2,5 года колонии за мошенничество в особо крупном размере. Совместно со своим сообщником, экс-сотрудником ФСБ Андреем Чумановым он похитил около 20 миллионов рублей у ресторатора Алексея Торубарова. В январе 2017 года бывшего депутата Волгоградской гордумы объявили в международный розыск уже по другому уголовному делу – об аферах с автостраховками.

Из открытых судебных источников известно, что бывший депутат и мошенник Евгений Глазков является истинным ценителем оружия. Правда, из-за проблем с законом выданное разрешение не продлевал. Несколько лет назад по искам полиции Волгограда суд аннулировал право собственности экс-народного избранника на охотничье ружье «Тигр» калибра 7,62 мм, гладкоствольное оружие МР-153 калибра 12 мм, оружие самообороны МР-79-9 ТМ, калибр 9 мм, ТОЗ-34, калибр 12 мм и «Сайга» калибра 7,62 мм.

В судебные тяжбы со скандально известным политиком ввязывалась даже бывшая супруга Глазкова. Также как и следователи она жаждала выяснить его местонахождение. Женщину интересовал единственный вопрос – когда прежний муж выпишется из ее квартиры. Центральный районный суд внял требованиям бывшей возлюбленной Глазкова, лишив его права пользования жилищем. При этом, заявительница также требовала аннулировать и регистрацию Евгения в своей квартире. Однако суд ей в этом отказал.

Евгений Глазков являлся депутатом Волгоградской городской думы с 2008 по 2013 год. Входил в состав фракции партии «Единая Россия».



