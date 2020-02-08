С целью получения высокой прибыли экс-депутаты привлекли подконтрольных индивидуальных предпринимателей, которые проводили экспертизы стоимости восстановительного ремонта автомобилей и оказывали юридические услуги. При этом, стоимость одного экспертного исследования составляла около 700 рублей, в то время как в суд подавались поддельные документы о стоимости экспертизы в размере, в десятки раз превышающем реальные затраты, понесенные на ее проведение. Таким же образом предоставлялись в суд документы о взыскании со страховых компаний расходов за оказание юридических услуг в завышенном размере.
Как считают следователи, Глазковым совместно с коллегами по преступному сообществу похищены денежные средства у крупнейших страховых компаний на общую сумму свыше 47 млн. рублей.
Кроме того, в период с июня по июль 2016 года организаторы преступного сообщества, в которое входил Глазков, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению похищенными денежными средствами, легализовали преступных доход на общую сумму 2,4 млн. рублей.
Евгений Глазков обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 210, ч. 4 ст. 159.5, ч. 4 ст. 159, п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ.
В 2013 году гарнизонный суд осудил Глазкова на 2,5 года колонии за мошенничество в особо крупном размере. Совместно со своим сообщником, экс-сотрудником ФСБ Андреем Чумановым он похитил около 20 миллионов рублей у ресторатора Алексея Торубарова. В январе 2017 года бывшего депутата Волгоградской гордумы объявили в международный розыск уже по другому уголовному делу – об аферах с автостраховками.
В судебные тяжбы со скандально известным политиком ввязывалась даже бывшая супруга Глазкова. Также как и следователи она жаждала выяснить его местонахождение. Женщину интересовал единственный вопрос – когда прежний муж выпишется из ее квартиры. Центральный районный суд внял требованиям бывшей возлюбленной Глазкова, лишив его права пользования жилищем. При этом, заявительница также требовала аннулировать и регистрацию Евгения в своей квартире. Однако суд ей в этом отказал.