Аналитика

«Значит, так положено»: волгоградцы высказались об изменении Конституции РФ

Аналитика 07.02.2020 20:17
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07.02.2020 20:17


Жители Волгограда высказались о предстоящих изменениях в основной закон страны. Знают ли волгоградцы о том, какие поправки собираются вносить в Конституцию, как они к этому относятся и что ждут от обновленного основного закона страны – в опросе ИА «Высота 102». 


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