В Волгограде экс-налоговик идет под суд за получение взятки от бизнесмена





Перед судом в Волгограде предстали бывшая сотрудница отдела налоговой службы и ее приятельница, уличенные во взяточничестве. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в СУ СКР по региону, бывший главный государственный налоговый инспектор одного из межрайонных подразделений УФНС России обвиняется в получении 200 тысяч рублей взятки через посредника.

По данным следствия, сотрудница налоговой службы через свою приятельницу получила от представителя коммерческой организации деньги за снижение в 3 раза суммы налогов, доначисленных фирме по результатам выездной проверки.

Преступная деятельность была пресечена оперативными сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного главка МВД. Бывшая сотрудница налоговой службы по решению суда заключена в СИЗО, где будет ожидать приговора.



