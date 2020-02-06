В Волгограде экс-налоговик идет под суд за получение взятки от бизнесмена

Борьба с коррупцией 06.02.2020 11:21
10
06.02.2020 11:21
Перед судом в Волгограде предстали бывшая сотрудница отдела налоговой службы и ее приятельница, уличенные во взяточничестве. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в СУ СКР по региону, бывший главный государственный налоговый инспектор одного из межрайонных подразделений УФНС России обвиняется в получении 200 тысяч рублей взятки через посредника.
По данным следствия, сотрудница налоговой службы через свою приятельницу получила от представителя коммерческой организации деньги за снижение в 3 раза суммы налогов, доначисленных фирме по результатам выездной проверки.
Преступная деятельность была пресечена оперативными сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного главка МВД. Бывшая сотрудница налоговой службы по решению суда заключена в СИЗО, где будет ожидать приговора.
Реклама
Экс-директор волгоградского горпитомника получил тюремный срок05.02.2020 16:13
Борьба с коррупцией 05.02.2020 16:13
Комментарии 10
В Волгограде двое медработников выдавали таксистам «липовые» справки от наркологов и психиатров05.02.2020 12:30
Борьба с коррупцией 05.02.2020 12:30
Заключенный из колонии Волгоградской области хотел выйти по УДО за 15 тысяч рублей05.02.2020 10:19
Борьба с коррупцией 05.02.2020 10:19
Директор фирмы расплатилась за взятку чиновнику администрации Волгоградской области03.02.2020 16:09
Борьба с коррупцией 03.02.2020 16:09
Доцент Волгоградского ВУЗа уличен в систематическом получении взяток03.02.2020 13:31
Борьба с коррупцией 03.02.2020 13:31
Комментарии 19
В Волгограде прокурор запросил для фигуранта "собачьего" дела 2,5 года колонии02.02.2020 16:04
Борьба с коррупцией 02.02.2020 16:04
Комментарии 13
Миллион за коррупцию выплатила фирма по продаже алкоголя в Волгограде31.01.2020 12:46
Борьба с коррупцией 31.01.2020 12:46
В Волгоградской области глава поселения ответит за присвоение денег по фиктивным контрактам29.01.2020 10:14
Борьба с коррупцией 29.01.2020 10:14
«Излишества и роскошь»: закупку автомобилей для чиновников Волгоградской области проверят на законность28.01.2020 15:02
Борьба с коррупцией 28.01.2020 15:02
Комментарии 38
В СУ СКР раскрыли подробности расследования коррупционного преступления в волгоградском техникуме28.01.2020 10:51
Борьба с коррупцией 28.01.2020 10:51
Экс-заместителя главы Светлоярского района Волгоградской области оставили под стражей27.01.2020 11:06
Борьба с коррупцией 27.01.2020 11:06
Комментарии 17
Новые обыски: волгоградские полицейские «роют землю» в деле о краже труб в Светлоярском районе24.01.2020 16:51
Борьба с коррупцией 24.01.2020 16:51
Комментарии 52
В Волгограде вскрыт очередной факт взятки в образовательном учреждении23.01.2020 20:35
Борьба с коррупцией 23.01.2020 20:35
Комментарии 12
Шестеро в деле: история наглой кражи трубопропровода под Волгоградом обрастает новыми подробностями22.01.2020 14:56
Борьба с коррупцией 22.01.2020 14:56
Комментарии 42
На пикете в Светлом Яру под Волгоградом потребовали еще арестов по делу о хищении канализационных труб20.01.2020 12:23
Борьба с коррупцией 20.01.2020 12:23
Комментарии 50
Реклама