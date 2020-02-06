Борьба с коррупцией

В Волгограде экс-налоговик идет под суд за получение взятки от бизнесмена

Борьба с коррупцией 06.02.2020 11:21
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06.02.2020 11:21


Перед судом в Волгограде предстали бывшая сотрудница отдела налоговой службы и ее приятельница, уличенные во взяточничестве. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в СУ СКР по региону, бывший главный государственный налоговый инспектор одного из межрайонных подразделений УФНС России обвиняется в получении 200 тысяч рублей взятки через посредника.
По данным следствия, сотрудница налоговой службы через свою приятельницу получила от представителя коммерческой организации деньги за снижение в 3 раза суммы налогов, доначисленных фирме по результатам выездной проверки.
Преступная деятельность была пресечена оперативными сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного главка МВД. Бывшая сотрудница налоговой службы по решению суда заключена в СИЗО, где будет ожидать приговора.

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