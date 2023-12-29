Борьба с коррупцией

В Волгоградской области чиновница одарила зятя чужой землей

Борьба с коррупцией 29.12.2023 17:28
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29.12.2023 17:28


В Волгоградской области по инициативе прокуратуры возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий при регистрации земельного участка. Как сообщила V102.RU старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, в поле зрения надзорного органа попала заместитель начальника
межмуниципального отдела по Новоаннинскому, Киквидзенскому и Алексеевскому районам Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Волгоградской области.
Как установила проверка прокуратуры, сотрудница  федерального учреждения рассматривала заявление мужа сестры об исправлении ошибки в описании местоположения границ и площади земельного участка сельскохозяйственного назначения, но при этом не инициировала проведение правовой экспертизы представленных документов. 
При отсутствии акта согласования границ вновь образовываемого земельного участка с собственниками смежных земельных участков, чиновница произвела регистрацию права собственности земельного участка зятя, существенно уменьшив при этом площади смежных земельных участков.


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