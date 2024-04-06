Борьба с коррупцией

Задержан глава Елани Волгоградской области Александр Гугучкин

Борьба с коррупцией 06.04.2024 14:27
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06.04.2024 14:27


5 апреля правоохранительными органами задержан глава Еланского городского поселения Александр  Гугучкин. Об этом сообщили V102.RU в администрации Еланского района.
- В данный момент проводятся проверки в соответствии с действующим законодательством, - пояснили в администрации.
Исполнять обязанности главы городского поселения временно будет заместитель главы Мария Башкирова.
- Администрация Еланского городского поселения функционирует в штатном режиме, все вопросы жизнеобеспечения граждан решаются безотлагательно. Ситуация находится под контролем администрации Еланского района, - говорится в официальном заявлении.
Известно, что Александр Гугучкин стал главой Елани в 2019 году. Ранее он возглавлял Журавское сельское поселение. Гугучкин сменил на посту главы городского поселения Николая Савина, который ушел на пенсию. По некоторым данным, чиновник подозревается в получении взятки. В СУ СК по Волгоградской области пока не прокомментировали задержание муниципального чиновника.
Фото администрации городского поселения Елань


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