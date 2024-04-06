Задержан глава Елани Волгоградской области Александр Гугучкин

5 апреля правоохранительными органами задержан глава Еланского городского поселения Александр Гугучкин. Об этом сообщили V102.RU в администрации Еланского района.
- В данный момент проводятся проверки в соответствии с действующим законодательством,
- пояснили в администрации.
Исполнять обязанности главы городского поселения временно будет заместитель главы Мария Башкирова.
- Администрация Еланского городского поселения функционирует в штатном режиме, все вопросы жизнеобеспечения граждан решаются безотлагательно. Ситуация находится под контролем администрации Еланского района,
- говорится в официальном заявлении.
Известно, что Александр Гугучкин стал главой Елани в 2019 году. Ранее он возглавлял Журавское сельское поселение. Гугучкин сменил на посту главы городского поселения Николая Савина, который ушел на пенсию. По некоторым данным, чиновник подозревается в получении взятки. В СУ СК по Волгоградской области пока не прокомментировали задержание муниципального чиновника.
Фото администрации городского поселения Елань