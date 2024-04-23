Бывшего доцента филиала ВолгГТУ приговорили к 3,5 годам колонии за взятки

К 3 годам 6 месяцам колонии общего режима приговорен за взяточничество 60-летний бывший доцент кафедры технологии машиностроения и прикладной механики филиала Волгоградского технологического института в Камышине. Как сообщила V102.RU старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, мужчину взяли под стражу в зале суде.

Согласно приговору, бывший доцент также лишен права заниматься преподавательской деятельностью на 2 года 6 месяцев. Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционной инстанции.

Фигурант уголовного признан виновным по трем статьям УК РФ - ч. 1 ст. 291.1 УК РФ (получение взятки через посредника), ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог), ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки в значительном размере).

Следствием и судом установлено, что взятку от студента за положительную оценку по несданному зачету преподаватель получил в январе 2023 года. Он также брал взятки и у других студентов за изготовление выпускных квалификационных работ, подготовку положительных отзывов к данным работам, а также дальнейшее оказание содействия в качестве члена государственной экзаменационной комиссии в успешной защите работ и присвоении квалификации. Общая сумма взяток составила около 100 тысяч рублей.

Подсудимый вину не признал.