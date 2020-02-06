В Волжском вынесли приговор «пьяной захватчице» детского сада

Расследования 06.02.2020 10:12
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06.02.2020 10:12
Обвинительный приговор вынесен жительнице Волжского, которая соврала о захвате детского сада. Как сообщили ИА «Высота 102» в объединенной пресс-службе Волгоградского областного суда, 47-летнюю женщину осудили за заведомо ложное сообщение об акте терроризма на три года тюремного срока условно с испытательным сроком 1,5 года.
Переполох в Волжском 47-летняя дама устроила 29 июня прошлого года. Сидя в одном из кафе, изрядно выпившая посетительница сообщила в экстренные службы о захвате дошкольного учреждения. Правоохранительные органы немедленно выехали на место, обследовали здание, прилегающую территорию, но признаков совершения теракта не обнаружили.
Свою вину подсудимая полностью признала. В службу "112" она позвонила с телефона своего сожителя, который находился рядом с ней. С какой целью бы совершен звонок, женщина, по ее словам, не помнит.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке.
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