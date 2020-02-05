Политика 05.02.2020 17:44
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05.02.2020 17:44
Последние приготовления к ежегодному отчету губернатора Волгоградской области идут в региональном парламенте. Как сообщает ИА «Высота 102», у народных избранников готов список вопросов Андрею Бочарову, состоящий из 9 пунктов. Проект постановления, автором которого является руководитель фракции "ЕР" Михаил Струк, уже внесен в думу для рассмотрения на ближайшем заседании.
Под №1 значится вопрос о привлечении инвесторов в промышленный сектор региона. Депутаты пока находятся в неведении – какую работу в этом направлении ведет администрация области. Хотят узнать из первых уст «слуги народа» и о том, что сделано для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот.
Животрепещущей посчитали нардепы тему повышения туристической привлекательности Волгоградской области. Народным избранникам важно знать, сколько объектов туристической привлекательности построено и сколько отремонтировано. «Какая работа проведена в целях создания конкурентоспособного туристского продукта Волгоградской области и его продвижения на территории России?», - вопрошают депутаты.
Своевременной и острой, по мнению, парламентариев, является проблема благоустройства лесополос вдоль федеральных трасс и установки мусорных контейнеров на остановках. Просветит глава региона думцев также по темам льготного проезда в общественном транспорте, питания и оздоровления школьников в лагерях.
Буквально на минувшей неделе Андрей Бочаров на совещании в прокуратуре региона поднимал тему ужесточения ответственности работодателей, не выплачивающих зарплату своим сотрудникам. В частности, среди злостных неплательщиков назывался Волгоградский завод буровой техники. О том же самом предприятии и на ту же самую тему депутаты решили спросить руководителя области еще раз.
Последний вопрос касается пенсионеров, но что конкретно волнует законодателей из проекта постановления неясно. «О результатах и перспективах внедрения системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами», - так витиевато и расплывчато сформулировали свой вопрос губернатору депутаты.
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