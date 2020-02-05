В Волгограде шестерых производителей «левого» алкоголя ждет суд

Расследования 05.02.2020 12:23
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05.02.2020 12:23
Перед судом в Волгограде предстанут шесть участников организованной преступной группы по обвинению в производстве и реализации контрафактной алкогольной продукции. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня старший помощник прокурора области Оксана Черединина, фигуранты дела обвиняются по трем статьям УК РФ - незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозка с целью сбыта и сбыт немаркированной алкогольной продукции; незаконный оборот алкогольной продукции без лицензии; незаконное использование средств индивидуализации товаров.
По версии следствия, обвиняемые с ноября 2017 года по июль 2018 года на территории Волгоградской и Ростовской областей занимались изготовлением и незаконным оборотом контрафактной алкогольной продукции под видом известных торговых марок. Ущерб правообладателям превысил 3 миллиона рублей.
Противоправная деятельность преступной группы была пресечена сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области совместно с коллегами из ГУ МВД России по Волгоградской области. В ходе оперативных мероприятий было изъято свыше 15 тысяч бутылок с немаркированной алкогольной продукцией.
Расследование уголовного дела проводилось ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области.
Вину в инкриминируемых деяниях мужчины полностью признали. За содеянное им грозит до 6 лет лишения свободы.
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