Здравоохранение

РУСАЛ награжден Министерством здравоохранения РФ

Здравоохранение 04.02.2020 10:23 Новости компаний
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04.02.2020 10:23 Новости компаний


РУСАЛ (торговый код на Гонконгской фондовой бирже 486, на Московской бирже RUAL), один из крупнейших в мире производителей алюминия, отмечен Министерством здравоохранения Российской Федерации за оказание содействия в подготовке и проведении в Гвинейской Республике исследования российского препарата для профилактики болезни, вызванной вирусом Эбола – «ГамЭвак-Комби». Как сообщили ИА "Высота 102"  в пресс-службе компании, Министерство здравоохранения Российской Федерации высоко оценило участие компании РУСАЛ в борьбе с Эболой в Гвинее, а также ее вклад в развитие российско-гвинейских отношений. 
Приказом министра здравоохранения медалью «За заслуги перед отечественным здравоохранением» награжден директор по глиноземному бизнесу компании РУСАЛ Яков Ицков. Помимо этого, сотрудники Компании, принимавшие активное участие в реализации задач частно-государственного партнерства по борьбе с вирусом Эбола, были отмечены нагрудными знаками «Отличник здравоохранения», в том числе генеральный директор управляющей компании в Гвинейской Республике Александр Брегадзе и директор по медицине РУСАЛа Владимир Спиридонов.
Напомним, в разгар эпидемии Эболы, в апреле 2014 года, РУСАЛ одной из первых иностранных компаний в Гвинее закупил и передал Министерству здравоохранения республики партию медицинских препаратов и санитарно-профилактических средств. С августа 2014 года РУСАЛ содействует в материально-техническом обеспечении деятельности специальной противоэпидемической бригады (СПЭБ) Роспотребнадзора, которая была направлена в Гвинею.
В 2015 году с целью борьбы с распространением смертельно опасного заболевания на территории Гвинеи РУСАЛом был построен и полностью оборудован научный клинико-диагностический центр эпидемиологии и микробиологии (НКДЦЭМ) в регионе Киндия. Инвестиции РУСАЛа в строительство НКДЦЭМ составили более 10 млн долларов США.
В 2017 году часть структуры НКДЦЭМ была перепрофилирована в современный лабораторный комплекс, позволяющий в стационарных условиях проводить лабораторные анализы с высоким уровнем защиты. Работа по перепрофилированию части помещений была выполнена РУСАЛом в кратчайшие сроки с учетом всех международных норм. РУСАЛ также оказал ключевое содействие в доставке и монтаже высокоточного оборудования, предназначенного для этой лаборатории, общим весом более 50 тонн.
По поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина после обращения к нему в конце 2014 года Президента Гвинейской Республики Альфа Конде при поддержке РУСАЛ была разработана и испытана  вакцина против геморрагической лихорадки Эбола «ГамЭвак Комби». Она была создана в федеральном научно-исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф. Гамалеи Минздрава России.
В декабре 2019 года РУСАЛ и Министерство здравоохранения Российской Федерации объявили о завершении испытания вакцины против вируса Эбола в Гвинейской Республике. Две тысячи человек получили вакцины «ГамЭвак Комби» в рамках пострегистрационных исследований, которые проходили в Гвинее на базе НКДЦЭМ.

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