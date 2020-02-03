Здравоохранение 03.02.2020 09:59
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03.02.2020 09:59
У жителей ЖК «Колизей», Советского и Кировского районов теперь есть возможность посетить высококвалифицированных специалистов одного из ведущих многопрофильных медицинских учреждений нашего региона. Клиническая больница «РЖД-Медицина» Волгограда открыла новое подразделение — красную ленту в торжественной обстановке разрезали начальник Приволжской дирекции здравоохранения ОАО «РЖД» Иван Емельдяжев и главный врач клинической больницы «РЖД-МЕДИЦИНА» Волгограда Евгений Крайнов.
«В новой клинике можно будет сделать кардиограмму и УЗИ, воспользоваться услугами дневного стационара. Нашим пациентам доступен широкий спектр исследований в кратчайший срок, так как у нас собственные клинико-диагностическая и бактериологическая лаборатории. Здесь предусмотрено всё, чтобы помочь людям сохранить здоровье и продлить долголетие», — отметил Евгений Крайнов.
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