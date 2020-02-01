Поцелуи и рукопожатия по минимуму: жителям Волгоградской области рассказали о гигиене во время эпидемии коронавируса

Еще одна мера защиты от инфекций – одноразовая медицинская маска. «Менять маску на новую надо каждые 2-3 часа, повторно использовать маску нельзя», - отмечают в Роспотребнадзоре.
Еще один важный нюанс - нужно отдавать предпочтение гладким прическам. «Когда вы находитесь в местах скопления людей, распущенные волосы, часто контактируя с лицом, увеличивают риск инфицирования».
Специалисты также советуют избегать близких контактов и пребывания в одном помещении с людьми, имеющими видимые признаки ОРВИ , не прикасаться голыми руками к дверным ручкам, перилам, другим предметам и поверхностям в общественных пространствах, ограничить приветственные рукопожатия, поцелуи и объятия, чаще проветривать помещения, не пользоваться общими полотенцами. Тем, кто все же заболел, следует позаботиться о том, чтобы не заразить окружающих. Для этого нужно минимизировать контакты со здоровыми людьми, носить маску и соблюдать строгую гигиену.