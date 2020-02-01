Здравоохранение

Поцелуи и рукопожатия по минимуму: жителям Волгоградской области рассказали о гигиене во время эпидемии коронавируса

Здравоохранение 01.02.2020 17:48
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01.02.2020 17:48


Сегодня региональное Управление Роспотребнадзора опубликовало информацию о том, что что нужно делать в период активной циркуляции возбудителей коронавирусной инфекции, гриппа и ОРВИ для того, чтобы предотвратить собственное заражение и обезопасить окружающих. Специалисты советуют мыть руки после посещения любых общественных мест. «После возвращения с улицы домой - вымыть руки и лицо с мылом, промыть нос изотоническим раствором соли. Прикасаться к лицу, глазам-только недавно вымытыми руками. При отсутствии доступа к воде и мылу, для очистки рук использовать дезинфицирующие средства на спиртовой основе. Или воспользоваться одноразовой салфеткой, при необходимости прикосновения к глазам или носу».
Еще одна мера защиты от инфекций – одноразовая медицинская маска. «Менять маску на новую надо каждые 2-3 часа, повторно использовать маску нельзя», - отмечают в Роспотребнадзоре.
Еще один важный нюанс -  нужно отдавать предпочтение гладким прическам. «Когда вы находитесь в местах скопления людей, распущенные волосы, часто контактируя с лицом, увеличивают риск инфицирования».
Специалисты также советуют избегать близких контактов и пребывания в одном помещении с людьми, имеющими видимые признаки ОРВИ , не прикасаться голыми руками к дверным ручкам, перилам, другим предметам и поверхностям в общественных пространствах, ограничить приветственные рукопожатия, поцелуи и объятия, чаще проветривать помещения, не пользоваться общими полотенцами. Тем, кто все же заболел, следует позаботиться о том, чтобы не заразить окружающих. Для этого нужно минимизировать контакты со здоровыми людьми, носить маску и соблюдать строгую гигиену.

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