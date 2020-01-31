Не молчи, дай сигнал: в Волгограде почтили память жертв Холокоста

От Сталинграда - до Великой Победы 31.01.2020 14:48
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31.01.2020 14:48
Несколько десятков человек с плакатами, "говорящими" о нацистских лагерях смерти, выстроились сегодня вдоль проспекта Ленина в центре Волгограда. Как сообщает ИА "Высота 102", акция гражданской солидарности была приурочена к Международному дню памяти жертв Холокоста, который отмечается ежегодно 27 января. Мероприятие прошло также в рамках недели памяти жертв Холокоста, которая проводится в России с 20 по 31 января, как одно из мероприятий федерального перечня по подготовке и проведению празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и освобождения лагеря смерти Аушвиц (Освенцим) силами Красной Армии.
В течение 15 минут участники акции стояли вдоль дороги перед сквером им. Симбирцева с плакатами, на которых были изображены наименования населенных пунктов мест массовой гибели и количество жертв Холокоста, в том числе и на волгоградской земле. Проезжающие мимо автомобилисты подавали сигнал, поддерживая участников пикета.
Справка. Международный день памяти жертв Холокоста отмечается ежегодно 27 января. Резолюция об этом была принята Генеральной Ассамблей Организации Объединенных Наций 1 ноября 2005 года. Инициаторами принятия документа выступили Израиль, Канада, Австралия, Россия, Украина, США, а их соавторами — еще более 90 государств. Дата памятного дня была выбрана не случайно. 27 января 1945 года советские войска на территории Польши освободили крупнейший нацистский лагерь смерти "Освенцим". В нем, по разным оценкам, погибли от 1,5 до 4 миллионов человек. В документах Нюрнбергского трибунала сказано, что погибло 2,8 миллиона человек, 90% из которых были евреи.
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