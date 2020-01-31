









В поселке Ерзовка Городищенского района за два последних дня погибли четыре чипированные собаки, которые жили на улицах населенного пункта. Как рассказал ИА «Высота 102» местный житель Константин Гончаров, этих бездомышей он в свое время отлавливал, отвозил на стерилизацию, оплачивал операции, выхаживал и потом возвращал в родную им среду. «Кошмар начался вчера. Мне позвонила знакомая продавец, рассказала, что одна из наших собак лежит под скамейкой в судорогах, у нее идет пена. Я помчался туда, но ее уже не было – видно, она отползла куда-то умирать. Тут узнаю, что еще одна собака с такими же симптомами погибает. Я тут же погрузил ее в машину, повез в ветеринарную лечебницу, но она умерла по дороге. Доктор сказал, что все признаки отравления – налицо. Предположительно, похоже на отравление крысиным ядом», - Константин не сдерживает слез, рассказывая об этой трагедии. Такая же история произошла и еще с одним псом.





Константин написал заявление в отдел полиции, расположенный в рабочем поселке, с требованием провести проверку по факту убийства животных. «У нас есть в поселке видеокамеры, надеюсь, что отравителей смогут вычислить. Надеюсь и на помощь свидетелей, вдруг кто-то видел, как подбрасывают отраву», - говорит Константин.





Молодой человек не может прийти в себя после случившегося. «Не только я их спасал, мне помогали другие местные жители, и таких немало – у нас целая группа в социальной сети. Вот как-то вдруг мы поняли, что нельзя дальше ловить собак и убивать, надо быть человеком по отношению к тем, кому еще хуже, чем нам. Для меня они были, как для человека – крестники. Это могли сделать только сволочи – хладнокровно подсунуть им отраву, а потом смотреть, как они мучаются от страшных болей», - Константин не может отойти от потрясения.

Волонтеры надеются, что убийц беззащитных животных найдут. Они подозревают, что к этому имеет отношение человек, который недавно обращался в поселковую администрацию с коммерческим предложением по отлову бездомных животных. «Мы в свое время просили хоть какой-то помощи от нашей администрации для бездомных собак. Но нам говорили, что не могут этого сделать за бюджетные деньги. Хотя и вышел новый закон, который запрещает убивать животных, мы не уверены, что те собаки, которых отловят, будут жить», - говорит Константин.

Между тем, в Ерзовке еще остаются собаки с зелеными чипами в ушах. Одну из них пока спрятала местная жительница. Но нет гарантии, что убийцы животных снова не выйдут на охоту. Люди хотят прекратить эту бесчеловечность и главное – чтобы истребителей собак нашли и осудили по закону.

Константин Гончаров просит всех, кто что-то знает о случившемся, сообщить любую информацию по телефону 8-961-058-04-68.