



Скандальная закупка 10 автомобилей для чиновников сегодня аннулирована УФАС, сообщает ИА «Высота102». Заказчик - ГКУ «Исполнительная дирекция Волгоградской области» признано нарушившим закон о конкуренции, учреждению выдано предписание с требованием устранения нарушений.

Ранее в Волгоградское УФАС обратился волгоградец Евгений Кочегин, который посчитал, что администрация региона в лице ГКУ «Исполнительная дирекция Волгоградской области» «заточила» закупку 10 машин почти за 20 миллионов рублей под конкретную марку автомобиля.

Кроме того, Евгений Кочегин выразил мнение, что некоторые требования к приобретаемым авто носят завышенный и необоснованный характер. В частности, речь идет об обивке сидений кожей, о наличии аудиосистемы с функцией подключения по блютузу. После получения жалобы Волгоградское УФАС заблокировало закупку и вызвало представителей ГКУ для дачи пояснений.

Первое заседание комиссии состоялось 29 января. На нем представители учреждения и не скрывали, что рассчитывали начальную стоимость закупаемых автомобилей, исходя из трех предложений поставщиков именно Toyota Camry. Это обстоятельство автоматически лишило поставщиков других марок автомобилей участвовать в аукционе. При этом чиновники заверяли, что обивка сидений кожей необходима для повышения срока износостойкости изделий, чего, по их утверждению, невозможно добиться в результате использования обычных чехлов.

А вот на вопрос Евгения Кочегина, зачем в машинах аудиосистема с блютуз-подключением с возможностью слушать музыку через телефон и не повлияет ли это обстоятельство на безопасность, внятно ответить представители исполнительной дирекции не смогли. Зато пояснили, что автопарк администрации региона износился и настала необходимость замены имеющихся автомобилей.

Продолжилось заседание комиссии УФАС сегодня.

В ходе рассмотрения жалобы комиссия пришла к выводу, что установленная в техническом задании совокупность таких параметров закупаемых автомобилей как: габариты автомобиля, наличие «системы оповещения о непреднамеренном пересечении дорожной разметки с функцией возврата на полосу», «системы контроля информирования об усталости водителя», «системы предупреждения об угрозе фронтального столкновения с функцией автоматического торможения и распознавания пешеходов», а также цена автомобиля однозначно указывают на то, что указанным параметрам соответствует только автомобиль Toyota Camry Элеганс Safety. В действиях заказчика установлены нарушения закона о контрактной системе № 44-ФЗ, что выразилось в установлении заказчиком требований к закупаемым товарам (автомобилям), ограничивающих количество участников закупки.

Руководитель УФАС Роман Лучников заявил о принятом решении направить материалы жалобы в уполномоченный орган - комитет финансового контроля Волгоградской области, что может повлечь за собой признание закупки таких «роскошных» автомобилей вообще нецелесообразной. «Нами принято решение об её полном аннулировании. Кроме того, будет рассмотрен вопрос о привлечении должностного лица заказчика, виновного в установлении вышеуказанных незаконных требований, к административной ответственности в соответствии с КоАП РФ», - пояснил Романа Лучников.



