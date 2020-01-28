После экологического скандала в Калаче-на-Дону в Волгоградской области озаботились строительным мусором
Экология 28.01.2020 11:46
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28.01.2020 11:46
Строительный мусор, оставшийся после сноса аварийных домов в Калаче-на-Дону, вывезут и утилизируют за счёт бюджета района. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на сайт госзакупок, администрация городского поселения ищет подрядчика, который уберет за 296 тысяч рублей территорию после сноса двух аварийных двухэтажек на ул. Маяковского, 7 и ул. Калачевская, 9.
В технической документации указано, что ответственным заказчиком работ является глава Калачевского городского поселения Денис Сарычев. Уборка должна быть выполнена за 20 дней с даты заключения контракта.
Вывозом строительного мусора в Калаче-на-Дону местные власти озаботились после скандала со сбросом мусора, оставшегося после сноса аварийных домов, в речку Гусиха. Тогда прокуратура установила, что по условиям муниципального контракта ООО "Промышленное озеленение" должно было не только снесли аварийные дома на улицах Октябрьская и Революционная в Калаче-на-Дону, но и осуществить вывоз мусора, образовавшегося от сноса зданий, в места утилизации отходов, а также предоставить заказчику документы, подтверждающие утилизацию отходов. Однако подрядчик просто свалил весь мусор в речку. О недопустимости такой работы летом 2019 года районные власти предупредил губернатор Андрей Бочаров.
Власти Калачевского района и городского поселения на этот раз объявили уже два конкурса - на снос аварийных домов и на уборку территории от строительного мусора. После скандала руководство района, видимо, решило не доверять демонтаж и уборку территории одному подрядчику.
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