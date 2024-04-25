Власти Волгоградской области внесли изменения в постановление о специальных социальных выплатах медработникам региона, которое было опубликовано в феврале прошлого года. Как сообщает V102.RU, в новой редакции прописаны увеличенные суммы выплат в зависимости от численности населения в населенных пунктах, где трудится медработник.

Так, в населенном пункте с населением до 50 тысяч человек работник медицинской организации, подведомственной комитету здравоохранения региона, будет получать 50 тысяч рублей. В населенных пунктах с населением от 50 тысяч до 100 тысяч - 29 тысяч, в населенных пунктах с населением от 100 тысяч человек выплата составит 18,5 тысячи рублей. Указанные суммы полагаются врачам и медработникам с высшим образованием.

Средний медицинский персонал ЦРБ, районных и участковых больниц будет получать 30 тысяч, 13 тысяч и 8 тысяч рублей соответственно в зависимости от численности населения.

Специальные выплаты для среднего медицинского персонала, который работает с врачами и оказывает первичную медико-санитарную помощь, предусмотрены в размере 30 тысяч, 13 тысяч и 6,5 тысячи рублей в привязке к численности населения в населенных пунктах.

Раньше, напомним, указывались максимальные месячные размеры специальной социальной выплаты одному медицинскому работнику в зависимости в образования и уровня лечебного учреждения. Суммы варьировались от 4,5 до 18,5 тысячи рублей.