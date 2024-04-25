В Волгограде мигрантов поймали с поличным на закладке героина





В Дзержинском районе Волгограда по подозрению в сбыте наркотиков задержали 20-летнего и 26-летнего граждан из ближнего зарубежья. По информации ГУ МВД России по Волгоградской области, во дворах были найдены 12 изготовленных тайников со свертками с порошкообразным веществом.

Как установили оперативники, наркоторговцы приобретали запрещенное вещество через интернет и сбывали бесконтактным способом через тайники-закладки.





- Экспертиза, проведенная специалистами криминалистического центра, показала, что изъятое является наркотическим средством – смесью, содержащей героин, - пояснили в ведомстве. - Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере

Подозреваемым грозит до 20 лет лишения свободы.

Сейчас иностранцы привлечены к ответственности и находятся под арестом, по истечении срока которого им будет избрана мера пресечения.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области