Расследования

В Волгограде мигрантов поймали с поличным на закладке героина

Расследования 25.04.2024 13:11
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25.04.2024 13:11


В Дзержинском районе Волгограда по подозрению в сбыте наркотиков  задержали 20-летнего и 26-летнего граждан из ближнего зарубежья. По информации ГУ МВД России по Волгоградской области, во дворах были найдены 12 изготовленных тайников со свертками с порошкообразным веществом. 

Как установили оперативники, наркоторговцы приобретали запрещенное вещество через интернет и сбывали бесконтактным способом через тайники-закладки.


- Экспертиза, проведенная специалистами криминалистического центра, показала, что изъятое является наркотическим средством – смесью, содержащей героин, - пояснили в ведомстве. - Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере

Подозреваемым грозит до 20 лет лишения свободы.

Сейчас иностранцы привлечены к ответственности и находятся под арестом, по истечении срока которого им будет избрана мера пресечения.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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