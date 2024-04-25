Общество

В Волжском составят рейтинг самых убитых домов-авариек

Общество 25.04.2024 16:31
0
25.04.2024 16:31


В Волжском планируют повторно обследовать 68 многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими расселению. Городские власти объявили о поиске специализированной организации для проведения мониторинга.

Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Госзакупки, экспертам предстоит произвести визуальное и инструментальное обследование зданий. Специалисты должны изучить и запротоколировать состояние фундамента, стен, перегородок, перекрытий и несущих конструкций.

По итогу выполнения работ подрядчик составит рейтинг аварийных МКД, где сооружения будут упорядочены по их фактическому состоянию.

Отметим, результаты экспертизы могут послужить основанием для незамедлительного переселения граждан из аварийных домов.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
25.04.2024 20:21
Общество 25.04.2024 20:21
Комментарии

0
Далее
Общество
25.04.2024 19:40
Общество 25.04.2024 19:40
Комментарии

0
Далее
Общество
25.04.2024 18:49
Общество 25.04.2024 18:49
Комментарии

0
Далее
Общество
25.04.2024 18:03
Общество 25.04.2024 18:03
Комментарии

0
Далее
Общество
25.04.2024 17:10
Общество 25.04.2024 17:10
Комментарии

0
Далее
Общество
25.04.2024 16:10
Общество 25.04.2024 16:10
Комментарии

0
Далее
Общество
25.04.2024 15:58
Общество 25.04.2024 15:58
Комментарии

0
Далее
Общество
25.04.2024 14:48
Общество 25.04.2024 14:48
Комментарии

0
Далее
Общество
25.04.2024 13:58
Общество 25.04.2024 13:58
Комментарии

0
Далее
Общество
25.04.2024 13:35
Общество 25.04.2024 13:35
Комментарии

0
Далее
Общество
25.04.2024 12:39 Реклама
Общество 25.04.2024 12:39 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
25.04.2024 11:49
Общество 25.04.2024 11:49
Комментарии

0
Далее
Общество
25.04.2024 11:44
Общество 25.04.2024 11:44
Комментарии

0
Далее
Общество
25.04.2024 10:39
Общество 25.04.2024 10:39
Комментарии

0
Далее
Общество
25.04.2024 09:33
Общество 25.04.2024 09:33
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

20:21
Квадрокоптеры начали охоту за свалками в Волгоградской областиСмотреть фотографии
20:05
В Волгограде госпитализировали 19-летнего парня, сбитого машиной ГИБДДСмотреть фотографии
19:40
Деталь размером с корабль провезли по Волге в ВолгоградеСмотреть фотографии
19:05
«Динамо-Синара» уступило гранду российского гандбола на старте плей-офф СуперлигиСмотреть фотографии
18:49
Расписание электричек в Волгоградской области изменится с 27 апреляСмотреть фотографии
18:03
Лучший результат. Журналисты ИА «Высота 102» взяли три призовых места на конкурсе СЖРСмотреть фотографии
17:10
Суд постановил снести подозрительную постройку в центре ДубовкиСмотреть фотографии
16:31
В Волжском составят рейтинг самых убитых домов-авариекСмотреть фотографии
16:10
Жители Волжского снова жалуются на проблемы с интернетомСмотреть фотографии
16:06
Поджигателя Toyota RAV4 задержали в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:58
Чиновников Калача заставили запустить 4 городских маршруткиСмотреть фотографии
15:38
Суд Волгограда арестовал 16-летнего участника избиения бойца СВОСмотреть фотографии
15:30
ФСБ собрала «урожай» в тепличном рае мигрантов под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
14:57
Билайн бизнес перезапустил сервис улучшения мобильного покрытияСмотреть фотографии
14:48
Мэрия Волгограда анонсировала и отменила фестиваль уличных танцевСмотреть фотографии
14:25
В Волжском отец проломил ботинком голову двухмесячной дочериСмотреть фотографии
13:58
Бочаров передал звезду Героя России вдове капитана Александра МатлаховаСмотреть фотографии
13:57
Шесть человек пострадали в массовом ДТП междугородней маршруткой под СаратовомСмотреть фотографии
13:35
УФАС занялось пугающими волгоградцев платежками ЖКХСмотреть фотографии
13:23
Олега Сергеева назначили исполняющим обязанности главного тренера «Ротора»Смотреть фотографии
13:11
В Волгограде мигрантов поймали с поличным на закладке героинаСмотреть фотографии
13:09
В Волгограде избили и ограбили раненого участника СВОСмотреть фотографии
12:39
Ворошиловский торговый центр объявил о новой акции с подарками для покупателейСмотреть фотографии
12:36
В Волжском пьяный ревнивец забил до смерти сожительницу-инвалидаСмотреть фотографии
11:49
«Красная Минерва» из Африки добралась до ВолгоградаСмотреть фотографии
11:44
В Волгоградской области скорректировали региональные выплаты медработникамСмотреть фотографии
11:24
Волгоградцу дали 11 лет «строгача» за убийство и неуплату алиментовСмотреть фотографии
11:19
Губернатор Бочаров провел онлайн-прием волгоградцевСмотреть фотографии
10:39
Под Волгоградом нашли опасную для коров и собак заразуСмотреть фотографии
10:38
Приоритетную диспансеризацию для участников СВО предложил министр МурашкоСмотреть фотографии
 