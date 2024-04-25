В Волжском составят рейтинг самых убитых домов-авариек





В Волжском планируют повторно обследовать 68 многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими расселению. Городские власти объявили о поиске специализированной организации для проведения мониторинга.

Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Госзакупки, экспертам предстоит произвести визуальное и инструментальное обследование зданий. Специалисты должны изучить и запротоколировать состояние фундамента, стен, перегородок, перекрытий и несущих конструкций.

По итогу выполнения работ подрядчик составит рейтинг аварийных МКД, где сооружения будут упорядочены по их фактическому состоянию.

Отметим, результаты экспертизы могут послужить основанием для незамедлительного переселения граждан из аварийных домов.