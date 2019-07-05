



Выговор от губернатора Волгоградской области сегодня получили ответственные за строительство корпуса профучилища в Калаче-на-Дону и местные чиновники. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе обладминистрации, Андрей Бочаров в ходе сегодняшней поездки в город воинской славы внезапно заехал на стройплощадку корпуса учебного заведения. Неспешная работа строителей, низкая степень готовности объекта главе региона явно не понравились.

«Сейчас начало июля, через два месяца здесь должны быть дети. Я не собираюсь смотреть на такие вещи, так работать недопустимо», — обратился Андрей Бочаров к кураторам проекта. Профильным ведомствам губернатор поручил разобраться в ситуации, принять все меры для активизации работ и завершения объекта.

Напомним, что строительство корпуса профучилища № 13 имени Штепо в Калаче-на-Дону было заморожено в 1998 году при 80% готовности здания. Объект решили достроить в рамках подготовки Калача-на-Дону к празднованию 75-летию начала контрнаступления под Сталинградом. Первый этап работ был завершен к ноябрю 2017 года. Согласно поставленной главой региона задаче, завершить второй этап должны были так, чтобы с 1 сентября этого года в корпусе уже начался образовательный процесс.

Еще одна проблема, о которой поступил сигнал от жителей Калача-на-Дону, — загрязнение реки Гусихи строительным мусором. В ходе реализации в Калаче-на-Дону программы переселения из ветхого жилья из аварийных домов были отселены семьи. Старые здания решили снести — порядная организация ООО «Промышленное озеленение» приступила к работам, но строительный мусор вывезла не на полигон, а свалила в реку. Общая площадь захламления, по данный природоохранной прокуратуры, составила 351 кв. м. После межведомственных проверок с участием облкомприроды, Росприроднадзора и специализированной лаборатории подготовлено постановление о возбуждении административного производства — компании-нарушителю грозит серьезный штраф. «Этого не должно быть. Жители высказывают абсолютно справедливые нарекания в отношении местных властей», — подчеркнул Андрей Бочаров.