Волгоградцу дали 11 лет «строгача» за убийство и неуплату алиментов





В Волгограде 37-летнего жителя Тракторозаводского района приговорили к 11 годам в колонии строгого режима за убийство мужчины и систематическую неуплату алиментов. Как сообщили V102.RU в пресс-службе СУ СК России по Волгоградской области, волгоградец признан виновным по ч.1 ст.105 УК РФ и ч.1 ст.157 УК РФ.

Как ранее сообщалось, в ночь с 16 на 17 сентября прошлого года возле частного дома на улице Чекистов между фигурантом дела и его другом произошел конфликт, в ходе которого он нанес ему 20 ударов в голову. Потерпевший от полученных травм скончался на месте. После убийства, чтобы избежать наказания, мужчина попытался замести все улики и рассказал пожилым родителям погибшего о том, что якобы обнаружил тело товарища случайно.

В ходе расследования также выяснилось, что помимо убийства с октября 2022 года по сентябрь 2023 года не уплачивал алименты на содержание несовершеннолетнего ребенка. Общая сумма задолженности составила 370 тысяч рублей.



Фото: СУ СК России по Волгоградской области