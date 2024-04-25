Происшествия

Шесть человек пострадали в массовом ДТП междугородней маршруткой под Саратовом

Происшествия 25.04.2024 13:57
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25.04.2024 13:57


В Саратовской области шесть человек пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия с участием междугородней маршрутки, автомобиля Geely и грузовика. В числе пострадавших, передает ИА «СарИнформ», – один ребенок. 

По информации саратовской полиции, ДТП произошло в Татищевском районе около 12.00. Микроавтобус, следовавший по маршруту № 632 (Петровск-Саратов), в результате столкновения перевернулся. В настоящее время сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства  аварии. 


В больницу с различными травмами обратились шесть человек – пятеро взрослых и ребенок. Есть ли среди пострадавших жители соседних с Саратовом регионов, не уточняется. 

Фото:  прокуратура Саратовской области / ГИБДД по Саратовской области

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