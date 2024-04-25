



В Саратовской области шесть человек пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия с участием междугородней маршрутки, автомобиля Geely и грузовика. В числе пострадавших, передает ИА «СарИнформ», – один ребенок.

По информации саратовской полиции, ДТП произошло в Татищевском районе около 12.00. Микроавтобус, следовавший по маршруту № 632 (Петровск-Саратов), в результате столкновения перевернулся. В настоящее время сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства аварии.





В больницу с различными травмами обратились шесть человек – пятеро взрослых и ребенок. Есть ли среди пострадавших жители соседних с Саратовом регионов, не уточняется.

Фото: прокуратура Саратовской области / ГИБДД по Саратовской области