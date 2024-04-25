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Билайн бизнес перезапустил сервис улучшения мобильного покрытия

Телеком 25.04.2024 14:57 Реклама
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25.04.2024 14:57 Реклама


Настроить сотовую связь на подземных парковках, складах, территории коттеджных посёлков и других объектах помогает специальное оборудование.
Билайн бизнес расширил линейку решений для создания устойчивого мобильного покрытия на объектах, где есть проблемы с сотовым сигналом. Новые фемтосоты, разные виды базовых станций, репитеры и другие виды оборудования помогают компаниям обеспечить связью не только своих сотрудников, но и разные устройства— от сигнализаций и кассовых аппаратов до «умных» датчиков.
Мобильная связь и мобильный интернет — неотъемлемая часть современного бизнеса. В то же время качество покрытия мобильной сети зависит от многих факторов: удалённости от основной инфраструктуры, рельефа местности, конструкции здания, материалов строительного каркаса и обшивки и т.д. В результате проблемы с сотовым сигналом могут возникать как на производствах и складах, которые расположены далеко от городской застройки, так и, например, в полуподвальных помещениях или на подземных паркингах в центре мегаполиса.
Чтобы улучшить мобильное покрытие внутри помещений и на открытой территории, специалисты билайн бизнес разрабатывают индивидуальные проекты. В зависимости от особенностей объекта и требований компании-клиента используются разные виды оборудования, например: 
• Сота — компактное устройство, которое создаёт мобильное покрытие стандарта 4G/LTE (голос VoLTE— технология передачи голоса по сети LTE) на основе интернет-соединения. Сота обеспечивает мобильным покрытием помещения площадью до 300 м2.
• Сота ПРО — более мощное решение стандарта LTE (голос VoLTE). Такое оборудование охватывает сигналом площадь до 3 000 м2. Соту ПРО можно устанавливаться как внутри зданий, так и на улице. 
• Репитер – устройство для усиления сотового сигнала в зоне до 5 000 м2. Решение не требует подключения к интернету и используются, когда, например, снаружи связь есть, а внутри помещения — нет. 
— Устойчивая сотовая связь — критичный вопрос для бизнеса. Мы видим, как растёт запрос российских компаний на улучшение мобильного покрытия и продолжаем совершенствовать наш сервис. За последний год проделали большую работу по замещению оборудования ушедших вендоров: изучили альтернативы, провели тесты, выбрали решения, максимально отвечающие нашим высоким требованиям. И продолжаем успешно решать даже нестандартные кейсы наших клиентов. Оборудование в наличии и готово к клиентским включениям, — комментирует Сергей Цаун, директор департамента передачи данных блока по корпоративному бизнесу ПАО «ВымпелКом».
Изображение от gpointstudio на Freepik
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