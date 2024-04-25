Чиновников Калача заставили запустить 4 городских маршрутки

Известно, что администрация города уже объявила конкурс на получение свидетельств на пассажирские перевозки в рамках исполнения судебного решения.
Общество 25.04.2024 15:58
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25.04.2024 15:58
Известно, что администрация города уже объявила конкурс на получение свидетельств на пассажирские перевозки в рамках исполнения судебного решения.
Калачевский районный суд Волгоградской области удовлетворил иск прокуратуры к администрации городского поселения с требованием возобновления движения по четырем городским маршрутам. Как рассказала V102.RU старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, летом 2023 года в городе перестали курсировать маршрутки №№1,4,5 и 8. Оставшиеся маршруты обеспечивали лишь меньше половины от фактической потребности населения в общественном транспорте. При этом фактически без транспортного сообщения осталась старая часть города, жителям которого было проблематично добираться до центра.Прокуратура просила признать незаконным бездействия администрации Калача-на-Дону в части организации транспортного обслуживания населения и обязать чиновников запустить дополнительные маршруты.
Известно, что администрация города уже объявила конкурс на получение свидетельств на пассажирские перевозки в рамках исполнения судебного решения.
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