Общество

Лучший результат. Журналисты ИА «Высота 102» взяли три призовых места на конкурсе СЖР

Общество 25.04.2024 18:03
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25.04.2024 18:03


Корреспонденты ИА «Высота 102» по итогам Областного журналистского конкурса «Информационные жанры» взяли наибольшее количество наград на одну редакцию –  три призовых места их двенадцати. Торжественная церемония награждения победителей прошла в Волгограде сегодня, 25 апреля. 

Отметим, что данный конкурс среди средств массовой информации проходил в Волгоградской области впервые. По словам председателя регионального отделения Союза журналистов России Вячеслава Черепахина, идея его проведения пришла после обсуждения с ветеранами журналистики волгоградских СМИ. 

– Именно они обратили внимание на то, что в современных медиа утрачивается чистота жанров, чистота подачи материала. Вот один из авторитетнейших ветеранов Союза, наш известный журналист Ефим Михайлович Шустерман и подкинул идею – провести конкурс по информационным жанрам с образовательной составляющей, в рамках которого поработать с журналистским сообществом над подачей материала. Мы в Союзе заручились поддержкой Комитета по делам территориальный образований, внутренней и информационной политики Волгоградской области, чтобы была возможность провести конкурс на хорошем уровне, – объяснил Вячеслав Черепахин. 

В итоге на рассмотрение членов жюри журналисты Волгоградской области прислали сотни работ. На протяжении полугода организаторы изучали произведения и оценивали их на предмет соответствия классическим жанрам журналистики. 

За последние годы этот конкурс стал одним из самых востребованных среди журналистов, потому что работы оценивались по жанровому признаку. Участниками было прислано почти триста работ. Это очень много. И такое большое количество работ предполагало очень сложную работу жюри. Полгода поступали материалы, все они внимательно перечитывались и пересматривались не раз. Когда же пришло время подводить итоги,  сейчас я уже могу об этом говорить, была настоящая битва между членами жюри. Битва в хорошем смысле – на профессиональном уровне. Это был профессиональный разбор, без каких-либо политесов, – отметил по итогам награждения глава волгоградского отделения СЖР. 

Корреспонденты ИА «Высота 102» прислали очень крепкие работы. Не зря сразу три материала информагентства получили призы. Это великолепный и самый лучший результат. Это очень хороший уровень! Данный конкурс показал, насколько важно следить за чистотой журналистского жанра. У «Высоты 102» это определенно получается. Но не нужно останавливаться – слишком плотная конкуренция. И работы, которые были поданы на конкурс другими СМИ, очень достойные, – добавил он. 

Призеры номинации «Новости»:

1 место - Светлана Перегудова, газета «Восход». «Платье Золушки».  

2 место - Екатерина Альбова, ИА «Облвести». «Руки опускаются...».

3 место - Антон Ольховатский, ИА «Высота 102»Признание дает уверенность.

Призеры в номинации «Интервью»:

1 место - Наталия Гладкая, «Городские вести». «Ударь по мне».

2 место - Анна Фомиченко, «Блокнот Волгоград». Откровенное интервью мамы погибшего на СВО 20-летнего волгоградца.

3 место - За цикл интервью на «Радио КП Волгоград»  Максим Антипцев.

Призеры номинации «Репортаж»:

1 место - здесь члены жюри не смогли определиться с победителем. 

2 место - Антон Ольховатский, ИА «Высота 102»«Папа – это легенда»: в Волгограде фронтовик Михаил Терещенко отмечает столетие

3 место - Ксения Попова, Усть-Медведецкая газета, В ритме детства: как живет Усть-хоперский детский сад

Призеры номинации «Очерк»:

1 место - Вера Глухова, газета «Борьба». «У ребят надежда на меня. как я могу подвести?».

2 место - Александр Тюменцев, Пресс-служба Волгоградского областного суда. Гамбит Евгении Волковой.

3 место - Виктория Чумакова, ИА «Высота 102». «Наверное, их согревает любовь»: откровенные истории о жизни волгоградцев из приюта для бездомных.

Редакция ИА «Высота 102» поздравляет коллег с наградами. Желаем журналистам, фотографам, радио- и телеведущим как можно больше интересных, позитивных и, что немаловажно, уникальных информационных поводов для работы. 

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