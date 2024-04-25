



Корреспонденты ИА «Высота 102» по итогам Областного журналистского конкурса «Информационные жанры» взяли наибольшее количество наград на одну редакцию – три призовых места их двенадцати. Торжественная церемония награждения победителей прошла в Волгограде сегодня, 25 апреля.

Отметим, что данный конкурс среди средств массовой информации проходил в Волгоградской области впервые. По словам председателя регионального отделения Союза журналистов России Вячеслава Черепахина, идея его проведения пришла после обсуждения с ветеранами журналистики волгоградских СМИ.

– Именно они обратили внимание на то, что в современных медиа утрачивается чистота жанров, чистота подачи материала. Вот один из авторитетнейших ветеранов Союза, наш известный журналист Ефим Михайлович Шустерман и подкинул идею – провести конкурс по информационным жанрам с образовательной составляющей, в рамках которого поработать с журналистским сообществом над подачей материала. Мы в Союзе заручились поддержкой Комитета по делам территориальный образований, внутренней и информационной политики Волгоградской области, чтобы была возможность провести конкурс на хорошем уровне, – объяснил Вячеслав Черепахин.

В итоге на рассмотрение членов жюри журналисты Волгоградской области прислали сотни работ. На протяжении полугода организаторы изучали произведения и оценивали их на предмет соответствия классическим жанрам журналистики.

– За последние годы этот конкурс стал одним из самых востребованных среди журналистов, потому что работы оценивались по жанровому признаку. Участниками было прислано почти триста работ. Это очень много. И такое большое количество работ предполагало очень сложную работу жюри. Полгода поступали материалы, все они внимательно перечитывались и пересматривались не раз. Когда же пришло время подводить итоги, сейчас я уже могу об этом говорить, была настоящая битва между членами жюри. Битва в хорошем смысле – на профессиональном уровне. Это был профессиональный разбор, без каких-либо политесов, – отметил по итогам награждения глава волгоградского отделения СЖР.

– Корреспонденты ИА «Высота 102» прислали очень крепкие работы. Не зря сразу три материала информагентства получили призы. Это великолепный и самый лучший результат. Это очень хороший уровень! Данный конкурс показал, насколько важно следить за чистотой журналистского жанра. У «Высоты 102» это определенно получается. Но не нужно останавливаться – слишком плотная конкуренция. И работы, которые были поданы на конкурс другими СМИ, очень достойные, – добавил он.

Призеры номинации «Новости»:

1 место - Светлана Перегудова, газета «Восход». «Платье Золушки».

2 место - Екатерина Альбова, ИА «Облвести». «Руки опускаются...».

3 место - Антон Ольховатский, ИА «Высота 102». Признание дает уверенность.

Призеры в номинации «Интервью»:

1 место - Наталия Гладкая, «Городские вести». «Ударь по мне».

2 место - Анна Фомиченко, «Блокнот Волгоград». Откровенное интервью мамы погибшего на СВО 20-летнего волгоградца.

3 место - За цикл интервью на «Радио КП Волгоград» Максим Антипцев.

Призеры номинации «Репортаж»:

1 место - здесь члены жюри не смогли определиться с победителем.

2 место - Антон Ольховатский, ИА «Высота 102». «Папа – это легенда»: в Волгограде фронтовик Михаил Терещенко отмечает столетие.

3 место - Ксения Попова, Усть-Медведецкая газета, В ритме детства: как живет Усть-хоперский детский сад.

Призеры номинации «Очерк»:

1 место - Вера Глухова, газета «Борьба». «У ребят надежда на меня. как я могу подвести?».

2 место - Александр Тюменцев, Пресс-служба Волгоградского областного суда. Гамбит Евгении Волковой.

3 место - Виктория Чумакова, ИА «Высота 102». «Наверное, их согревает любовь»: откровенные истории о жизни волгоградцев из приюта для бездомных.

Редакция ИА «Высота 102» поздравляет коллег с наградами. Желаем журналистам, фотографам, радио- и телеведущим как можно больше интересных, позитивных и, что немаловажно, уникальных информационных поводов для работы.