Общество

Мэрия Волгограда анонсировала и отменила фестиваль уличных танцев

Общество 25.04.2024 14:48
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25.04.2024 14:48


Администрация Волгограда 25 апреля утром объявила в своем телеграм-канале о проведении молодежного фестиваля танцев «Танцующий город». По данным мэрии, мероприятие, в котором планировали принять участие около 350 представителей молодежи, должно было пройти в седьмой раз. Однако, сообщает ИА «Высота 102», через три часа после выпущенного анонса чиновники сообщили об отмене фестиваля. 

Фестиваль уличных танцев должен был пройти на сцене амфитеатра  26 апреля вечером, а к участию приглашались все желающие. 36 хореографических ансамблей, танцевальных коллективов и творческих объединений собирались выступить на нижней террасе набережной Волгограда с 50 танцевальными номерами. Самым талантливых в ходе мероприятия обещали поощрить. 

Однако, фестиваль, по информации администрации города, не состоится. В мэрии Волгограда в объявлении об отмене ссылаются на решение организаторов. 

  Организаторами принято решение о переносе седьмого открытого фестиваля уличных танцев «Танцующий город» на более поздний срок. О новой дате проведения мероприятия будет сообщено дополнительно, – говорится в объявлении.  При этом, отметим, причина отмены не называется. Не смогли ее озвучить и корреспондентам ИА «Высота 102» в администрации Волгограда. 

Напомним, что из соображений безопасности в Волгоградской области в этом году отменили массовые мероприятия по случаю Первомая, а также основные мероприятия в День Победы. В городе-герое 9 Мая пройдет только Парад Победы. 

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