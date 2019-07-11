Экология

Прокуроры Волгоградской области подтвердили опасения жителей насчет свалки рядом с притоком Дона

Экология 11.07.2019 16:13
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11.07.2019 16:13


Исковое заявление о возложении обязанности на администрацию Калачевского городского поселения и ООО «Промышленное озеленение» ликвидировать свалку промышленных отходов у реки Гусиха направлено в суд по итогам прокурорской проверки. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, надзорный орган отреагировал на информацию, опубликованную рядом региональных СМИ, о том, что рядом с притоком Дона образовалась свалка из строительного мусора, оставшегося после сноса аварийных домов.  
Как следует из материалов надзорной проверки, 21 марта 2019 года администрацией Калачевского городского поселения с ООО «Промышленное озеленение» заключен муниципальный контракт на снос аварийных домов по улицам Октябрьской и Революционной в Калаче-на-Дону.
В соответствии с условиями заключенного контракта подрядчик был обязан осуществить вывоз мусора, образовавшегося от сноса зданий, в места утилизации отходов, а также предоставить заказчику документы, подтверждающие утилизацию отходов.
По информации администрации поселения акты выполненных работ, а также документы об утилизации мусора подрядчиком в орган местного самоуправления не представлены.
При этом фактически ООО «Промышленное озеленение» допущено размещение строительных отходов на территории, прилегающей к реке Гусиха.

По результатам проверки прокуратурой района в Калачевский районный суд предъявлено исковое заявление о возложении обязанности на администрацию Калачевского городского поселения и ООО «Промышленное озеленение» ликвидировать несанкционированную свалку отходов. Кроме того, прокуратурой района материалы проверки направлены в комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области для решения вопроса об административном преследовании виновных лиц.
Также материалы направлены в ОМВД России по Калачевскому району для организации процессуальной проверки на предмет наличия состава преступления, предусмотренного ст.250 УК РФ (загрязнение вод).

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