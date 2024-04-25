Расследования

Поджигателя Toyota RAV4 задержали в Волгограде

Расследования 25.04.2024 16:06
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25.04.2024 16:06


Полицейские задержали поджигателя японского кроссовера в Красноармейском районе Волгограда. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, припаркованный у дома автомобиль Toyota RAV4 сгорел несколько дней назад.

Полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 43-летний местный житель.

По сведениям информагентства, на  это преступление мужчину толкнула ревность. Несмотря на то, что битву за сердце дамы он выиграл, все же решил поджечь иномарку соперника. 

Поджигатель во всем сознался. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (Умышленное повреждение чужого имущества путем поджога). Ревнивцу грозит до 5 лет лишения свободы.

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