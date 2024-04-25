В Волгограде госпитализировали 19-летнего парня, сбитого машиной ГИБДД





В Волгограде 19-летний юноша, которого 24 апреля вечером на ул. Лермонтова сбил экипаж ГИБДД, помещен в больницу под наблюдение медиков. Как рассказала ИА «Высота 102» бабушка молодого человека Людмила Бондаренко, у ее внука врачи диагностировали травму головы. Однако, уточняет она, добиться госпитализации удалось лишь сегодня.

– Вчера вечером мой внук собирался на работу. В тот момент, когда он переходил дорогу, намереваясь сесть в автобус, который стоял на остановке, его и сбила патрульная машина. Тут же ему поспешил оказать помощь один из очевидцев. Сотрудники полиции тоже достали аптечку, оказали первую помощь и вызвали скорую, – пояснила Людмила Васильевна. – С места ДТП Виктора доставили в больницу №25.

В желтой зоне приемного отделения, со слов женщины, парень провел шесть часов. В 22.00 родители пострадавшего узнали о том, что сына отпускают домой.

– Дочь в приемное отделение не пустили, сказали, что госпитализируют Виктора. Но потом, когда я в десять часов вечера стала звонить в приемный покой, сказали, что сейчас оформят документы и отпустят его домой. В ответ на мое возмущение персонал заявил, что не видит причин оставлять внука в стационаре. Мол, ему сделали УЗИ внутренних органов, КТ головы, наложили швы, а дальше он может наблюдаться в поликлинике, – рассказывает бабушка пострадавшего парня.





Получив выписку, родители забрали Виктора домой. Однако, ночью ему стало плохо.

– Внука рвало, сильно болит голова до сих пор. Кроме того, у него из зашитой раны всю ночь хлестала кровь. Когда мы сегодня приехали в поликлинику №2, травматолог начала говорить, что ничего страшного не видит, предложила ходить на перевязки раз в два дня. Однако же, когда сама осмотрела его в перевязочной, велела явиться уже завтра, – продолжает Людмила Бондаренко. – Мы решили вызвать скорую в поликлинику и добились, чтобы внука снова отвезли в больницу.

В конечном итоге, со слов волгоградки, пострадавшего в ДТП парня госпитализировали в отделение нейрохирургии больницы №25.

– Завтра его должен осмотреть лечащий врач. Мы очень надеемся на то, что сделают МРТ. У внука в детстве уже была травма головы, и сейчас мы боимся каких-либо осложнений, – заключает женщина.

По словам Людмилы Бондаренко, с родителями парня уже связывались сотрудники полиции и предлагали свое содействие. Семья, тем временем, нашла адвоката на случай разбирательств по факту данного ДТП. В ГУ МВД России по Волгоградской области сообщают о проведении проверки, по итогам которой будет приниматься решение.

Напомним, по информации очевидцев, наезд автомобиля ГИБДД на 19-летнего парня произошел в тот момент, когда сотрудники заметили нарушение Правил дорожного движения водителем бетономешалки и отправились следом за ним. Юноша переходил дорогу на зеленый свет. Момент ДТП зафиксировал регистратор, установленный в служебной машине, – накануне видео было опубликовано главком МВД.

Фото: предоставлены Людмилой Бондаренко