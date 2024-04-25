Общество

Квадрокоптеры начали охоту за свалками в Волгоградской области

Общество 25.04.2024 20:21
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25.04.2024 20:21


В Волгоградской области борются с несанкционированными свалками с помощью квадрокоптеров. Как сообщили V102.RU в облкомприроды, с помощью летающих устройств специалисты определяют замусоренные участки, несанкционированные свалки и фиксируют факты сброса отходов в неположенных местах. 

Один из таких рейдов состоялся в Советском и Кировском районах. 

- В ходе операции «Отходы-2024», в которых также принимают участие специалисты органов местного самоуправления, кроме осмотра территории с помощью летательных аппаратов, члены межведомственной комиссии проводят разъяснительную работу с представителями муниципальных образований по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов, - пояснили в пресс-службе облкомприроды. 

C 15 апреля специалисты  приступили к рейдам с летательными аппаратами территорий муниципальных образований.

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