Сегодня, 25 апреля, глава региона Андрей Бочаров передал вдове погибшего на СВО волжанина Александра Матлахова золотую звезду Героя РФ. Как сообщили V102.RU в администрации Волгоградской области, капитан был посмертно награжден за личное мужество и отвагу при выполнении боевых задач.



Офицер воздушно-десантных войск России Александр Матлахов с первых дней участвовал в специальной военной операции в составе легендарной 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии. Группе специального назначения капитана Александра Матлахова командование поручало самые важные, самые ответственные задачи. Волжанин участвовал в освобождении Луганской и Донецкой Народных Республик, был награжден двумя орденами Мужества и медалью Жукова.



– Подвиг Александра Родионовича Матлахова навсегда останется в памяти семьи, его боевых товарищей, в истории Волгоградской области и всей нашей страны. Для нас сегодня большая честь по поручению Президента России передать вашей семье Золотую Звезду Героя Российской Федерации, – сказал Андрей Бочаров, обращаясь к родным погибшего офицера.





Награду получила вдова Александра Матлахова Дарья.

– Родители Саши воспитали настоящего мужчину, офицера, для которого честь, совесть, достоинство были не просто слова на протяжении всей службы. Я знаю, что он не мог поступить иначе. Как бы ни было больно и тяжело, я горжусь своим мужем и всеми ребятами, которые защищают наше будущее и будущее наших детей, – сказала Дарья Матлахова.

Имя волжанина Александра Родионовича Матлахова золотыми буквами вписано в историю волгоградского региона и России на стене Зала Воинской и Трудовой Славы.

Фото администрации Волгоградской области