Расследования

В Волжском отец проломил ботинком голову двухмесячной дочери

Расследования 25.04.2024 14:25
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25.04.2024 14:25


Жителя Волгоградской области подозревают в причинении тяжкого вреда здоровью собственной грудной дочери. По информации телеграм-канала SHOT, новорожденная девочка получила тяжелую травму головы после того как мужчина бросил в ее сторону ботинок. Правда, сообщается, что предмет был брошен в мать ребенка. 

Семейная драма разгорелась еще после новогодних каникул. Двухмесячную девочку привезли в больницу с переломом черепа и ушибом головного мозга. Мать крохи рассказала, что она сильно поругалась со своим 27-летним мужем. Он схватил ботинок и хотел зарядить ей в голову, но попал в дочку, – передает SHOT. – Накануне по факту инцидента было возбуждено уголовное дело против отца. По статье "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности" ему грозит арест на полгода. 

Также, по сведениям телеграм-канала,  мужчина работал на подшипниковом заводе и уже имеет судимость за причинение травм другому человеку. 

Как стало известно ИА «Высота 102», речь идет о жителе города Волжского Волгоградской области. Расследованием уголовного дела в отношении мужчины занимаются органы СК России. 

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