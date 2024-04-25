Расписание электричек в Волгоградской области изменится с 27 апреля

В Волгоградской области в связи с шестидневной рабочей неделей и предстоящими майскими праздниками изменится расписание электричек. Как сообщили V102.RU в Приволжской ЖД, в субботу, 27 апреля, движение пригородных поездов в Волгоградской области будет организовано по расписанию рабочего дня.

29, 30 апреля и 1, 9, 10 мая электрички будут ходить по расписанию выходного дня. В этой связи некоторые рейсы переносятся на другие даты.

Также 29, 30 апреля и 9, 10 мая назначены дополнительные рейсы городских электричек и пригородных поездов.

Пассажиров просят это учитывать и заранее ознакомиться с расписанием, чтобы спланировать поездку.