Суд постановил снести подозрительную постройку в центре Дубовки

В Волгоградской области суд постановил снести гигантский навес в центре города Дубовка, который возвели рядом с жилыми домами на земле для индивидуального жилищного строительства, передает V102.RU.

Как сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина, с иском в суд обратилась районная прокуратура, усмотревшая в этом сооружении грубые нарушения требований градостроительного законодательства.

Установлено, что собственник земельного участка на улице Московской, 42 построил из бетонной основы, металлических опор и металлической крыши навес площадью 400 кв.м. Это сооружение заняло 80% территории участка, который приобретался для индивидуального жилищного строительства.





- Согласно выводам судебной строительной экспертизы хозяйственная постройка обладает признаками объекта капитального строительства. Вместе с тем необходимые разрешительные документы на возведение данного объекта отсутствуют, - сообщили в прокуратуре.

Надзорное ведомство просило суд признать навес самовольной постройкой и обязать собственника ее снести. Требования прокуратуры были удовлетворены.

Снос незаконной постройки должен быть выполнен в течение трех месяцев со дня вступления судебного решения в законную силу.

Фото: прокуратуры Волгоградской области