В Волжском пьяный ревнивец забил до смерти сожительницу-инвалида

Перед судом в Волгоградской области предстанет 38-летний житель города Волжский, который до смерти избил свою сожительницу - инвалида I группы. Как сообщила V102.RU старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, за совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), фигуранту уголовного дела грозит до 15 лет лишения свободы.

По материалам следствия, 27 января этого года мужчина, который был пьян, приревновал свою 34-летнюю сожительницу и на этой почве стал ее избивать. От полученных травм женщина умерла.

Вину обвиняемый полностью признал. По решению суда он находится под стражей. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано для рассмотрения в Волжский городской суд.