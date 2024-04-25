УФАС занялось пугающими волгоградцев платежками ЖКХ

В ходе разбирательства в УФАС установили, что занимается распространением рекламы предприниматель, зарегистрированный в республике Карелия. Непосредственно услуги по замене счетчиков оказывал другой бизнесмен также из другого региона. Однако в ведомстве пришли к выводу, что такая реклама не допустима, так как вводит потребителей в заблуждение относительно обязательности продвигаемых услуг и статуса организации.
Подобный трюк в рекламе услуг в сфере обслуживания и установки различных приборов учёта далеко не нов, отметили в УФАС. Но, поскольку описанные методы ещё в ходу, значит, на эту уловку ещё попадаются граждане, констатировали в ведомстве. И призвали граждан противопоставить таким нечестным маркетинговым приемам осознанное поведение потребителей.
Однако, как уже ранее сообщало V102.RU, в регионе зафиксирована уже масса случаев, когда доверчивые жители попадались на удочку заезжим бригадам «сантехников», которые убеждали граждан поменять водные счетчики, не требующие замены. В итоге им приходилось платить гастролерам за эту работу в несколько раз больше обычных расценок.