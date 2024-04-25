Жители Волжского снова жалуются на проблемы с интернетом

Общество 25.04.2024 16:10
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25.04.2024 16:10
В Волжском Волгоградской области сегодня, 25 апреля, вновь наблюдаются проблемы с интернетом. Как рассказали V102.RU клиенты компании Powernet, во второй половине дня стало прерываться интернет-соединение. Проблемы вызвали раздражение у волжан, которые 20 апреля вынуждены были провести несколько часов отрезанными от всемирной сети из-за поломки на оборудовании провайдера.В компании пояснили сегодняшний сбой обнаружением проблемы и настройкой магистрального оборудования. Постоянные отключения интернета здесь объяснили необходимостью тестирования системы. При этом жителей 40, 41, 42 кварталов, 7,13 и 14 микрорайонов предупредили о кратковременном отключении интернета на 5-10 минут. Однако на сбои в работе интернета жалуются и жители других частей города. В компании назвали проводимые работы по восстановлению стабильности сети сложными, извинились перед клиентами и попросили набраться терпения.
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