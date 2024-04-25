



Торговый центр «Ворошиловский» объявил о старте традиционной акции «Подарки любимым». В этот раз она начинается 25 апреля и продлится до 9 июня 2024 года.

Как рассказали V102.RU организаторы, в эти дни посетители торгового центра смогут получить гарантированные подарки и стать участниками розыгрыша главных призов от партнеров. Только сертификатов на шопинг будет разыграно на сумму 150 тысяч рублей.

Условия акции:

• Совершить покупку на сумму не менее 5000 рублей в одном чеке в любом магазине ТЦ Ворошиловский (кроме гипермаркета «Перекресток») в период с 25.04.2024 по 09.06.2024 и предъявить чек на промо-стойке на 1 этаже торгового центра.

• Заполнить купон-анкету участника акции (один покупатель может заполнить анкету после каждой покупки от 5000 рублей, но не более трех раз в день).

• Получить гарантированный подарок: за покупку от 5000 рублей — ручку, кепку, футболку, бутылку для воды, термостакан или кружку. Количество призов ограничено.

9 июня 2024 года в 15:00 на YouTube-канале Ворошиловского торгового центра состоится розыгрыш главных призов, в котором примут участие все купоны.

Среди участников акции разыграют 33 сертификата на шопинг на сумму до 30000 рублей и специальные подарки от арендаторов торгового центра.

Получить подробную информацию об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения можно на сайте Voroshilovskiy-tc.ru

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