В Калаче-на-Дону Волгоградской области готовятся снести аварийные двухэтажки

Общество 30.04.2019 17:04
4116 0
30.04.2019 17:04
Три двухэтажных дома, признанных аварийными, готовятся под снос в Калаче-на-Дону в Волгоградской области. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на сайт госзакупок, администрация Калачевского городского поселения объявила электронный аукцион по поиску подрядчика на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по сносу аварийных домов, расположенных по адресу: ул. Революционная, 373, ул. Маяковского, 7 и ул. Калачевская, 9. На эти цели из бюджета городского поселения выделяется более 475 тысяч рублей. Отмечается, что указанные дома отключены от инженерных коммуникаций и расселены в рамках областной адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Волгоградской области с использованием средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на 2013-2017 годы".
Примечательно, что два дома - на ул. Революционная и Маяковского - расположены в центре Калача-на-Дону. В прошлом году, напомним, несколько семей из "аварийных" домов центре города, а именно на ул. Октябрьской и Маяковского, категорически отказывались переезжать в те дома, которые были построены по программе переселения из аварийного жилья в 2017 году. Люди выходили на пикет в Волгограде, утверждая, что их расселяют насильно. А дома, которые признаны аварийными, на самом деле таковыми не являются. Тогда сообщалось, что здания отключены от воды и отопления, но люди продолжают держать в них "оборону".
Реклама
Популярное по теме
06.04.2019 21:07
80712 0
06.04.2019 21:43
29560 0
31.03.2019 10:46
21312 37
Компания из Барнаула оставила парк Волжского без светодиодного экрана30.04.2019 16:43
В Волжском из-за высоких сбросов ГЭС приостанавливается паромное сообщение30.04.2019 11:39
В Волгограде Зайчики спасут во время паводка30.04.2019 11:25
Под дождем и с шариками: в Городище открыли движение по мосту через Мечетку30.04.2019 11:10
В Волгограде репетируют парад в честь 74-ой годовщины Дня Победы (ФОТО)30.04.2019 10:22
В Волгоградской области клещи покусали 99 человек30.04.2019 10:02
В Волгограде благоустройство подбирается к территории возле больницы № 730.04.2019 10:00
Генпрокуратуру просят проверить чиновников, допустивших оптимизацию сельской школы в Волгоградской области30.04.2019 08:56
В Волгограде от гаражей расчистят еще одну улицу30.04.2019 08:25
В Волгоградской области сельские депутаты самораспустились в знак протеста против оптимизации школы29.04.2019 18:48
«Карьерный вираж»: глава Росприроднадзора по Волгоградской области увольняется после начала служебной проверки29.04.2019 17:25
"Чтобы не ругали": в Волжском загулявший подросток заявил о ДТП29.04.2019 17:16
В Волгоградской области замглавврача больницы наказали за безответную жалобу29.04.2019 16:53
В Волгограде ученики «Бизнес-гимназии» удивили концертом ко Дню Победы29.04.2019 16:44
"Нас опять обманули!": волгоградцы не дождались открытия переезда на Тулака29.04.2019 16:43
Реклама