Общество

В Калаче-на-Дону Волгоградской области готовятся снести аварийные двухэтажки

Общество 30.04.2019 17:04
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30.04.2019 17:04


Три двухэтажных дома, признанных аварийными, готовятся под снос в Калаче-на-Дону в Волгоградской области. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на сайт госзакупок, администрация Калачевского городского поселения объявила электронный аукцион по поиску подрядчика на право заключения муниципального  контракта на выполнение работ по сносу аварийных домов, расположенных по адресу: ул. Революционная, 373, ул. Маяковского, 7 и ул. Калачевская, 9. На эти цели из бюджета городского поселения выделяется более 475 тысяч рублей. Отмечается, что указанные дома отключены от инженерных коммуникаций и расселены в рамках областной адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Волгоградской области с использованием средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на 2013-2017 годы".
Примечательно, что два дома - на ул. Революционная и Маяковского - расположены в центре Калача-на-Дону. В прошлом году, напомним, несколько семей из "аварийных" домов центре города, а именно на ул. Октябрьской и Маяковского, категорически отказывались переезжать в те дома, которые были построены по программе переселения из аварийного жилья в 2017 году. Люди выходили на пикет в Волгограде, утверждая, что их расселяют насильно. А дома, которые признаны аварийными, на самом деле таковыми не являются. Тогда сообщалось, что здания отключены от воды и отопления, но люди продолжают держать в них "оборону".

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