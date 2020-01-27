Экология 27.01.2020 16:19
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27.01.2020 16:19
Дубовая балка в поселке Ангарском на территории Дзержинского района Волгограда остается местом несанкционированной свалки. Об экологическом коллапсе напротив Ангарского пруда, где находится садоводческое общество «СНТ Волжанин», ИА «Высота 102» рассказывало еще в апреле 2018 года. Тогда жители требовали от властей решить проблему. Но и по истечении двух лет когда-то красивейшее зеленое место является мусорным полигоном. Неизвестные лица беспрепятственно свозят сюда строительный мусор, отходы автомастерских, старую мебель и горы пластика. Местные жители писали запросы чиновникам, природоохранным прокурорам, в экологические организации, но так и не смогли добиться результата. Сегодня съемочная группа ИА «Высота 102» убедилась, что никакого движения вперед в вопросе пресечения незаконного ввоза мусора в район Дубовой балки не наблюдается. Более того, ситуация только ухудшилась. Почему так долго бездействуют надзорные органы, администрация Дзержинского района, регоператор сферы ТКО и другие профильные структуры? Вопрос остается открытым. Забота об экологии так и не коснулась одной из самых проблемных в этом плане территорий Дзержинского района. Подробности - в видеоматериале ИА «Высота 102».
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