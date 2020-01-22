Экология

В Волгограде концессионера заставили убрать свалки в ЦПКиО

Экология 22.01.2020 17:55
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22.01.2020 17:55


Места несанкционированного размещения отходов на площади 1600 кв. метров были выявлены на территории, прилегающей к парку Дружбы "Волгоград - Баку" в центре Волгограда. Как сообщил ИА "Высота 102" помощник Волгоградского межрайонного природоохранного прокурора Александр Куртуков, прокурорская проверка показала, что в водоохраной зоне от Центрального стадиона до моста через Волгу имеются места несанкционированного размещения отходов объемом более 335 куб.м.
В целях устранения выявленных нарушений межрайпрокурор в адрес главы Волгограда и ООО "Парк", которому в июле 2017 года передали на 39 лет в концессию 23 га Центрального парка культуры и отдыха, были внесены соответствующие представления. По результатам их рассмотрения несанкционированные свалки отходов ликвидировали, а виновное лицо предприятия-концессионера привлечено к дисциплинарной ответственности.

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