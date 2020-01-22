В Волгограде концессионера заставили убрать свалки в ЦПКиО

Экология 22.01.2020 17:55
0
22.01.2020 17:55
Места несанкционированного размещения отходов на площади 1600 кв. метров были выявлены на территории, прилегающей к парку Дружбы "Волгоград - Баку" в центре Волгограда. Как сообщил ИА "Высота 102" помощник Волгоградского межрайонного природоохранного прокурора Александр Куртуков, прокурорская проверка показала, что в водоохраной зоне от Центрального стадиона до моста через Волгу имеются места несанкционированного размещения отходов объемом более 335 куб.м.
В целях устранения выявленных нарушений межрайпрокурор в адрес главы Волгограда и ООО "Парк", которому в июле 2017 года передали на 39 лет в концессию 23 га Центрального парка культуры и отдыха, были внесены соответствующие представления. По результатам их рассмотрения несанкционированные свалки отходов ликвидировали, а виновное лицо предприятия-концессионера привлечено к дисциплинарной ответственности.
Реклама
Дубам - дубец?: вслед за строительством продолжения моста через Волгу в Волго-Ахтубинской пойме придется заново сажать леса22.01.2020 12:58
Нешуточно промежуточно: ученые поделились результатами работы над проектом ГТС в Волго-Ахтубинской пойме21.01.2020 16:39
«Такого не видели»: на юге Волгограда «позеленела» Волга09.01.2020 16:11
В Волгоградской области за кучи пакетов и пластика в лесу наказали арендатора04.01.2020 17:02
Горячая линия регоператора по ТКО продолжит работать в праздничные дни30.12.2019 16:00
В Волгоградской области ГК «Чистый город» вводит в эксплуатацию вторую карту полигона ТКО в Камышине30.12.2019 10:00
Проект ООО «Газпром трансгаз Волгоград» стал лауреатом Национальной экологической премии имени В.И. Вернадского26.12.2019 13:55
Регоператор: осуществляем контроль за качеством выполнения услуг с помощью системы ГЛОНАСС26.12.2019 13:36
В Волгоградской области на стройплощадке ветровой электростанции ждут археологов20.12.2019 11:24
Субподрядчиков для проекта мечты в Волгоградской области надеются найти со второй попытки17.12.2019 18:13
Мэрии Волгограда не удалось «сбросить с себя» 2000 кубометров отходов16.12.2019 09:38
"В лесу родилась елочка" : в Волгограде усилили охрану хвойных лесов15.12.2019 15:01
В Волгограде «Концессии водоснабжения» залили балку мыльным раствором15.12.2019 09:13
Птичек жалко: зимующим в Волгоградской области пернатым нужна помощь14.12.2019 16:26
Под Волгоградом власти поселения незаконно запретили рыбалку в пруду11.12.2019 14:50
Реклама