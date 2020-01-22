Расследования

ФСБ и полиция задержали теневого владельца эконом-магазина одежды и обуви под Волгоградом

Расследования 22.01.2020 11:27
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22.01.2020 11:27


В Волжском задержан 39-летний мужчина, который вместе со своим знакомым подозревается в введении незаконного бизнеса по реализации одежды и обуви без маркировки. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД, торговля велась в одном из магазинов, расположенных на площади Труда. На товарах не было ни маркировки, ни других признаков производителя одежды и гарантии ее качества. Ранее полицейские задержали 29-летнего индивидуального предпринимателя, от лица которого осуществлялась данная торговля. В отношении него следователями было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.171.1 УК РФ – «Приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки».
 В ходе расследования уголовного дела и проведенных оперативниками обысков было изъято около 7 тысяч наименований одежды и обуви, в том числе детской, в количестве более 16 тысяч единиц,  на сумму почти 12,5 млн рублей.
 Накануне оперуполномоченные задержали второго подозреваемого по данному уголовному делу. 39-летний волжанин являлся теневым владельцем данного магазина и организовывал всю его деятельность, однако в официальных документах по данной торговой точке не фигурировал.
Оба задержанных свою вину отрицают, однако ни на один товар документы предъявить не смогли. Они пояснили полицейским, что приобретали одежду и обувь на одном из столичных рынков и реализовывали в своем эконом-магазине в Волжском. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.
В расследовании преступления принимали участие сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по Волжскому совместно с коллегами из отдела УФСБ России. 

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