



В Волжском задержан 39-летний мужчина, который вместе со своим знакомым подозревается в введении незаконного бизнеса по реализации одежды и обуви без маркировки. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД, торговля велась в одном из магазинов, расположенных на площади Труда. На товарах не было ни маркировки, ни других признаков производителя одежды и гарантии ее качества. Ранее полицейские задержали 29-летнего индивидуального предпринимателя, от лица которого осуществлялась данная торговля. В отношении него следователями было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.171.1 УК РФ – «Приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки».

В ходе расследования уголовного дела и проведенных оперативниками обысков было изъято около 7 тысяч наименований одежды и обуви, в том числе детской, в количестве более 16 тысяч единиц, на сумму почти 12,5 млн рублей.

Накануне оперуполномоченные задержали второго подозреваемого по данному уголовному делу. 39-летний волжанин являлся теневым владельцем данного магазина и организовывал всю его деятельность, однако в официальных документах по данной торговой точке не фигурировал.

Оба задержанных свою вину отрицают, однако ни на один товар документы предъявить не смогли. Они пояснили полицейским, что приобретали одежду и обувь на одном из столичных рынков и реализовывали в своем эконом-магазине в Волжском. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.

В расследовании преступления принимали участие сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по Волжскому совместно с коллегами из отдела УФСБ России.



