«А бабушка еще жива?»: в Волгоградской области 93-летняя ветеран войны осталась без дома





93-летняя Татьяна Григорьевна Харланова, труженица тыла, ветеран Великой Отечественной войны осталась без своего жилья. Как рассказал ИА «Высота 102» сын Татьяны Григорьевны, Сергей Иванович, он еще год назад забрал свою маму в Астрахань, в свою квартиру. «Дом моей мамы в селе Тростянка Еланского района Волгоградской области разваливается и разрушается, ему уже почти 70 лет. Крыша протекает, мазанный потолок обвалился, полы ходят ходуном, по стенам пошли трещины. Жить в нем опасно. Поэтому с женой приняли решение забрать маму к себе», - рассказал мужчина.

Однако чиновники не хотят замечать эту проблему. Почти год Сергей Иванович живет между Астраханью и Волгоградом, пытается решить вопрос о признании дома Татьяны Григорьевны непригодным для жилья. «Куда мы только не писали, и в «Единую Россию», и в администрацию Волгоградской области, все спускается на уровень сельской администрации, поэтому ничего не продвигается. Только когда мы пожаловались в Генпрокуратуру, к нашему вопросу подключилась районная прокуратура», - рассказал Сергей Иванович о своих мытарствах.

Проблема в том, что чиновники требуют от 93-летней ветерана войны оформления всех необходимых документов на дом, в частности, поставить строение на кадастровый учет. «Это и молодому человеку сделать сложно, столько инстанций надо пройти, чего уж говорить про бабушку. Никакой помощи от сельской администрации мы не видим. Мама всю жизнь прожила в этом селе, необходимости в оформлении документов не было. Хотя могли бы подсказать и в свое время мы бы воспользовались дачной амнистией. Сейчас это сделать очень тяжело», - говорит сын Татьяны Григорьевны.

Осенью прошлого года в село Тростянка приезжала даже комиссия из районных чиновников. Постояли около дома и уехали. Объяснили, что хозяйки нет, а значит, зайти внутрь они не могут. «Я им говорю, что же мне, везти маму за 800 километров, чтобы она дверь открыла? А мне так намекнули, а вообще, бабушка-то еще жива? Я не пойму – ждут, что ли, чтобы она на тот свет отправилась? И проблемы тогда никакой не будет?», - возмущается Сергей Иванович.





Между тем, представитель интересов бабушки Азамат Аминов, юрист из Астрахани, недоумевает, почему решение жилищного вопроса ветерана войны наталкивается на такое противодействие властей. «Татьяна Григорьевна никогда в жизни не получала жилье от государства. В некоторых регионах есть нормы обеспечения жильем ветеранов войны, но в Волгоградской области таких правил нет. Но это не освобождает чиновников от обязанности решить этот вопрос. Тем более, сейчас, когда страна готовится отметить 75-летний юбилей Победы. И тем более мне непонятно, как такое может происходить в Волгоградской области, в городе-герое. Наверняка, будут потрачены немалые деньги на праздник. А как же решение проблемы конкретного ветерана? Чтобы поставить Татьяну Григорьевну на учет в качестве нуждающейся в жилье, надо признать дом непригодным для проживания. Сколько мы не обращались в администрацию, нам никто такого документа так и не предоставил. Не дают и справку, что в доме жить можно. Понятно, почему. Если бы тогда комиссия все-таки зашла в дом, они бы все увидели своими глазами – не хотят брать на себя ответственность, чтобы, не дай Бог, чего не случилось. Сегодня бабушка при всем желании не может сюда вернуться – в доме отключено отопление, которое не хотят восстанавливать. Конечно, для всех, кто должен подключиться к решению этой проблемы, лучше, чтобы Татьяна Григорьевна сюда не возвращалась и, как говорится, не «портила нервы». Я удивлен таким безразличием», - говорит юрист.

Сколько может пройти времени, чтобы Татьяне Григорьевне предоставили новое жилье, можно лишь представить. Если случится чудо и дом признают непригодным для проживания и поставят ветерана на учет в качестве нуждающейся в жилье, это не значит, что она моментально его получит. Но в прокуратуре обещали, что обратятся в суд с требованием внеочередного предоставления жилья. Но в любом случае, на все это потребуется немало времени. Конечно, у Татьяны Григорьевны его очень много – ведь ей ВСЕГО 93 года.

Татьяна Григорьевна имеет статус труженика тыла, приравненного к ветерану Великой Отечественной войны. Каждый год она получает открытки с поздравлениями от президента Владимира Путина к очередной годовщине Победы. Бабушка в молодости работала в селе на полях, выращивала хлеб для армии и тыла, строила она и заградительные укрепления под Сталинградом. Сейчас она просит от своих родных одного – умереть в своем родном селе, где она прожила всю свою жизнь. «Она очень хочет вернуться домой, но мы боимся за ее жизнь. Не хотим, чтобы ее придавило потолком. Все-таки надеемся, что чиновники что-то сделают для нашей мамы», - надеется Сергей Иванович.

ИА «Высота 102» обратилось за разъяснениями этой ситуации в администрацию Тростянского сельского поселения Еланского района и в ближайшее время опубликует комментарий чиновников.



