Борьба с коррупцией 17.01.2020 12:45
4
17.01.2020 12:45
Похищенные путем мошенничества 45 миллионов рублей взысканы через суд прокуратурой Волгоградской области в доход государства. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня старший помощник прокурора области Оксана Черединина, указанную сумму должна возместить бывший директор ЗАО "Научно-производственное объединение "Европа-Биофарм" Майя Михалева, которая в апреле 2018 года была осуждена за мошенничество в особом крупном размере. Ее приговорили к 6 годам в колонии общего режима со штрафом в 900 тысяч рублей.
Судом установлено, что в апреле 2012 года между Министерством образования и науки РФ и ЗАО "НПО "Европа-Биофарм" был заключен государственный контракт на разработку технологии глубокой переработки тыквы для получения пектина. В рамках контракта из бюджета на счет закрытого акционерного общества в качестве аванса было перечислено 45 миллионов рублей. Данными деньгами Михалева распорядилась по своему усмотрению, в том числе путем перечисления на счета фирм, где сама же являлась учредителем.
Оперативное сопровождение осуществлялось УФСБ России по Волгоградской области.
Расследование уголовного дела проводилось сотрудниками ГУ МВД России по Волгоградской области.
Судебное решение о взыскании с Михалевой 45 миллионов рублей вступило в законную силу. В целях обеспечения исполнения судебного решения арестовано 53 объекта недвижимого имущества, принадлежащих ответчику.
Реклама
Задержан экс-заместитель главы Светлоярского района Волгоградской области17.01.2020 10:59
Борьба с коррупцией 17.01.2020 10:59
47 Обсудить
В администрацию Светлоярского района Волгоградской области пришли с обысками по делу о хищении канализационных труб16.01.2020 16:01
Борьба с коррупцией 16.01.2020 16:01
24 Обсудить
Главу совета депутатов в городском поселении Волгоградской области лишили должности23.12.2019 10:21
Борьба с коррупцией 23.12.2019 10:21
«Шлепать их надо»: волгоградцы поразмыслили о методах борьбы с коррупцией09.12.2019 18:22
Борьба с коррупцией 09.12.2019 18:22
20 Обсудить
По волнам, по делам: к Волгограду катит расследование миллиардного хищения при строительстве терминала в Калининграде09.12.2019 16:48
Борьба с коррупцией 09.12.2019 16:48
36 Обсудить
В Волгограде Андрей Воробьев и его подельники погорели на взятках09.12.2019 16:21
Борьба с коррупцией 09.12.2019 16:21
12 Обсудить
Скандал с массовой вырубкой леса на острове Сарпинский в Волгограде «потушили» следователи06.12.2019 14:41
Борьба с коррупцией 06.12.2019 14:41
12 Обсудить
«Собачье» дело экс-директора Горпитомника Волгограда направлено в суд02.12.2019 16:50
Борьба с коррупцией 02.12.2019 16:50
6 Обсудить
Под Волгоградом предприниматель попалась на взятке в кабинете участкового30.11.2019 11:13
Борьба с коррупцией 30.11.2019 11:13
7 Обсудить
Бывшего лидера профсоюзов Волгоградской области досрочно выпускают из колонии21.11.2019 10:57
Борьба с коррупцией 21.11.2019 10:57
15 Обсудить
Ходатайство бывшего председателя облсовпрофа Вячеслава Кобозева об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания удовлетворено апелляционным постановлением Волгоградского областного суда, сообщает ИА «Высота 102». По информации пресс-службы судебного органа, защитник осуждённого обратился...
В Волгограде за взятку в кабинете пристава поймали должника15.11.2019 10:02
Борьба с коррупцией 15.11.2019 10:02
13 Обсудить
В Волгограде за взятку задержан инспектор регуправления Ростехнадзора14.11.2019 10:16
Борьба с коррупцией 14.11.2019 10:16
19 Обсудить
В Волгоградской области бывшему чиновнику зарубили карьеру в коммерческой фирме12.11.2019 09:55
Борьба с коррупцией 12.11.2019 09:55
В Волгограде скандал с вырубкой леса на острове Сарпинский дошел до суда11.11.2019 12:51
Борьба с коррупцией 11.11.2019 12:51
Глава Нехаевского района Волгоградской области «со скрипом» уволил своего бывшего начальника06.11.2019 10:17
Борьба с коррупцией 06.11.2019 10:17
9 Обсудить
Реклама