



Похищенные путем мошенничества 45 миллионов рублей взысканы через суд прокуратурой Волгоградской области в доход государства. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня старший помощник прокурора области Оксана Черединина, указанную сумму должна возместить бывший директор ЗАО "Научно-производственное объединение "Европа-Биофарм" Майя Михалева, которая в апреле 2018 года была осуждена за мошенничество в особом крупном размере. Ее приговорили к 6 годам в колонии общего режима со штрафом в 900 тысяч рублей.

Судом установлено, что в апреле 2012 года между Министерством образования и науки РФ и ЗАО "НПО "Европа-Биофарм" был заключен государственный контракт на разработку технологии глубокой переработки тыквы для получения пектина. В рамках контракта из бюджета на счет закрытого акционерного общества в качестве аванса было перечислено 45 миллионов рублей. Данными деньгами Михалева распорядилась по своему усмотрению, в том числе путем перечисления на счета фирм, где сама же являлась учредителем.

Оперативное сопровождение осуществлялось УФСБ России по Волгоградской области.

Расследование уголовного дела проводилось сотрудниками ГУ МВД России по Волгоградской области.

Судебное решение о взыскании с Михалевой 45 миллионов рублей вступило в законную силу. В целях обеспечения исполнения судебного решения арестовано 53 объекта недвижимого имущества, принадлежащих ответчику.



