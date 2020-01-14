«Убили ради рогов»: под Волгоградом двоим охотникам грозит тюрьма за отстрел краснокнижных сайгаков

Расследования 14.01.2020 15:24
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14.01.2020 15:24
До 4 лет лишения свободы грозит в Волгоградской области двоим охотникам за убийство краснокнижных животных. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, в незаконной охоте на сайгаков обвиняются 38-летний житель одного из сел Старополтавского района и его 33-летний знакомый из Саратовской области.
Следствием установлено, что в мае 2019 года в 8 км восточнее от села Верхняя Водянка в Старополтавском районе они осуществили незаконный отстрел трех сайгаков из охотничьего двуствольного ружья. Затем они отпилили у животных рога, которые планировали продать по цене 1500 рублей за штуку. Заметив преследующий их автомобиль госинспектора, они испугались ответственности и выбросили рога в окно. Тогда им удалось скрыться.
Однако полицейские установили подозреваемых в незаконной охоте и задержали. Они в содеянном сознались. Установлено, что своими действиями фигуранты дела причинили ущерб охотничьим ресурсам РФ на 180 тысяч рублей.
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