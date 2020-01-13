



Руководитель коллегии адвокатов стал фигурантом уголовного дела. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе СУ СКР по региону, 42-летний юрист в ходе допроса полностью признал свою вину в совершении мошенничества. Как стало известно информагентству, речь идет о председателе президиума Волгоградской областной коллегии адвокатов №1.

По данным правоохранителей, подследственный принял на работу стажера. По окончании испытательного срока молодому человеку предстояло сдать экзамен для получения статуса защитника. Председатель коллегии предложил претенденту за 130 тысяч рублей помочь в успешном прохождении квалификационного испытания. Деньги адвокат присвоил, но свои обещания не выполнил. В итоге мужчине отказали в присвоении статуса адвоката.

Основанием для возбуждения уголовного дела послужили результаты оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области и Управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного ГУ МВД.

О том, что известный волгоградский адвокат подозревается в совершении уголовного преступления, ИА "Высота 102" сообщало на минувшей неделе. По сведениям источника, близкого к расследованию, юрист написал явку с повинной.



