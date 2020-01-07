Борьба с коррупцией

В Волгограде при содействии ФСБ раскрыли дело о взятке за сдачу экзамена на статус адвоката

Борьба с коррупцией 07.01.2020 11:30
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07.01.2020 11:30


Известный в профессиональных кругах Волгоградской области адвокат стал фигурантом дела о получении незаконного вознаграждения. Как стало известно ИА «Высота 102», речь идет о сумме более чем в 100 тысяч рублей, переданной юристу за решение вопроса со сдачей квалификационного экзамена на получение статуса адвоката. В операции принимали участие сотрудники полиции, СУ СК и регионального УФСБ.  По данным источника, знакомого с ситуацией, адвокат написал явку с повинной.

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