В Волгограде при содействии ФСБ раскрыли дело о взятке за сдачу экзамена на статус адвоката

Борьба с коррупцией 07.01.2020 11:30
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07.01.2020 11:30
Известный в профессиональных кругах Волгоградской области адвокат стал фигурантом дела о получении незаконного вознаграждения. Как стало известно ИА «Высота 102», речь идет о сумме более чем в 100 тысяч рублей, переданной юристу за решение вопроса со сдачей квалификационного экзамена на получение статуса адвоката. В операции принимали участие сотрудники полиции, СУ СК и регионального УФСБ. По данным источника, знакомого с ситуацией, адвокат написал явку с повинной.
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